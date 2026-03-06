Jenning de Boo heeft vrijdag het goud bemachtigd op de WK sprint in Thialf. Hij sprak na afloop van 'kippenvel' en het 'mooiste schaatsweekend van zijn leven'. Maar het seizoen zit er nog niet helemaal op voor hem. Er staat hem nog een pikante race tegen Joy Beune te wachten. In aanloop naar die clash kreeg hij advies van schaatsicoon Ireen Wüst.

De wereldtitel sprint is een mooie bekroning op het seizoen van De Boo. Hij troefde zijn grote concurrent Jordan Stolz af, die op de Olympische Spelen het goud bemachtigde op de 500 en 1000 meter. De Nederlander moest daar genoegen nemen met zilver.

"Ik ben heel trots op dit weekend en ik ga dat gewoon proberen apart te zien van de Spelen", zei De Boo na zijn titel glunderend bij NOS. "Ik ben gewoon wereldkampioen en ik ga lekker een 3000 meter rijden tegen Joy Beune woensdag."

Het schaatsseizoen is namelijk nog niet helemaal ten einde voor de schaatser van Team Reggeborgh. Hij neemt het tijdens De Zilveren Bal nog op in de pikante clash tegen Beune. Zij plaatste zich voor de 3000 meter op de Spelen, maar wist daar geen medaille te bemachtigen.

'Appje van Ireen Wüst'

De wedstrijd is een uit de hand gelopen grap. De Boo zei namelijk tegen zijn ploegenoot Kjeld Nuis dat hij zijn vriendin wel zou kunnen verslaan. Inmiddels heeft hij ook hulp gekregen van een tweevoudig olympisch kampioen op die afstand. "Ik kreeg nog een appje van Ireen Wüst met wat tactische tips."

"Die ga ik nodig hebben want het wordt mijn eerste 3000 meter ooit", aldus de 22-jarige. "Dat wordt nog best wel spannend."

Tips

Wüst bevestigde vervolgens dat ze contact had opgenomen met De Boo, maar had na zijn wereldtitel op de WK sprint ook wat nieuwe adviezen voor hem. "De tips op dit moment zijn heel erg van deze wereldtitel genieten. Even uitrusten, een feestje vieren, morgen weer een feestje vieren en dan zie je wel. Nee, ik heb voor de grap wat tips doorgestuurd."

WK allround

Beune hoopt dit weekend ook nog een wereldtitel te bemachtigen. Zij maakt zich op voor de WK allround. Ze is de regerend kampioene en kreeg van de KNSB een aanwijsplek voor het toernooi.