Joy Beune en Jenning de Boo strijden woensdag tegen elkaar op de 3000 meter tijdens de schaatsshow De Zilveren Bal. Het opvallende duel kwam tot stand nadat Beunes vriend Kjeld Nuis samen met de topsprinter in de auto zat tijdens de World Cup in Inzell, zo vertelt de schaatsster uit Overijssel.

Nuis en De Boo kennen elkaar als teamgenoten bij schaatsteam Reggeborgh door en door. Dat De Boo en Beune woensdag tegenover elkaar zullen staan, ontstond volgens de schaatsster dan ook door een opvallend gesprek tussen de twee ploeggenoten.

"Het is een beetje ontstaan tijdens de wereldbeker in Inzell", legt Beune uit in gesprek met het Nu.nl. "Jenning zat in de auto met Kjeld en die zei gewoon random: 'Ik denk dat ik Joy wel kan verslaan op de drie kilometer.' Toen moest Kjeld heel hard lachen en die zei: 'Nou, dat denk ik niet.'"

'Zo is het balletje gaan rollen'

"Dus hij (De Boo, red.) mij appen: denk jij dat ik jou kan verslaan?", gaat Beune verder. "Ik zei: 'Ik denk het niet.' Zo is het balletje een beetje gaan rollen en uiteindelijk is het echt geworden, dus woensdag gaan we nog een keer van start."

'Dat ik Kjeld op pad stuur'

"Het leek mij toen wel een hele leuke uitdaging, maar ik ben wel heel benieuwd hoe ik me na zondag voel", vervolgt Beune, doelend op de WK sprint en allround die van donderdag tot en met zondag plaatsvinden in Thialf. "Na het hele seizoen en na het allround-toernooi moet ik me nog een keer opladen. Maar ik hoop dat hij zich net zo beroerd voelt als ik dan", lacht ze. "Hij heeft dan natuurlijk ook een heel sprinttoernooi achter de rug, maar hij heeft twee dagen extra om te herstellen. Maar ik hoop gewoon dat hij een paar feestjes meepakt dit weekend."

De topschaatsster heeft dan ook wel een idee hoe ze dat voor elkaar kan krijgen. "Dat ik Kjeld op pad stuur met hem ofzo, van: 'Neem hem mee!'", zegt ze gekscherend. "Maar ik denk dat het gewoon een hele leuke uitdaging wordt. We gaan er iets leuks van maken."

Beune kan daarbij in elk geval rekenen op steun van haar vriend. "Kjeld is wel voor mij", lacht ze. "Ook omdat hij in de auto al tegen Jenning had gezegd dat hij geen kans maakt." Over een eventuele prijs voor de winnaar moeten ze nog nadenken. De twee strijden vooral tegen elkaar voor de eer en de lol.

Reacties

In het commentaar onder de video waarin Beune de oorzaak achter de clash tussen haar en De Boo uit de doeken doet, laat Nuis ook van zich horen. 'Nooit', luidt de reactie van de schaatser, die al gauw op een tiental likes kan rekenen. Ook anderen lijken Beune als favoriet te beschouwen. 'Als Joy achteruit schaatst wint ze nog', stelt een kijker.