Irene Schouten (33) kreeg vrijdag een fraai eerbetoon. De naam van de voormalig topschaatsster werd bij IJsbaan De Westfries toegevoegd aan de Wall of Fame.

Voor zowel Schouten als de scholieren was het een prachtige bijeenkomst. Voor haar omdat het de ceremonie levendig maakte, voor de kinderen om een heuse superkampioene met kasten vol titels te ontmoeten. Na de speech van wethouder sport Dick Bennis schaatsten de kinderen met Irene Schouten een ereronde.

Volgens Noordhollands Dagblad speelde de gemeente in 2022 al met de gedachte om Schouten een plek te geven in de Wall of Fame. Er gingen zelfs stemmen op om de ijsbaan gewoon in zijn geheel te vernoemen naar Schouten. Dat gebeurde uiteindelijk niet.

Acht andere West-Friese sporters hebben al een plek aan de muur: zwemster Edith van Dijk, K1-vechter Ernesto Hoost, windsurfer Stephan van den Berg, judoka Wim Ruska, zeilsters Lobke Berkhout en Marcelien de Koning, boksster Esther Schouten en bridger Bauke Muller.

"Ik voel me vereerd hier tussen te hangen", aldus Schouten. "Toen ik hier vroeger schaatste, hingen die andere foto’s van bekende namen uit de regio die successen hebben behaald er al. Het bewijst dat het niet heel erg uitmaakt waar je vandaan komt: de weg naar succes moet vanuit jezelf komen. Om een topschaatser te worden, hoef je niet per se in Friesland te wonen of in Heerenveen te schaatsen."

Schouten veroverde bij de laatste Winterspelen van 2022 in Beijing liefst driemaal een gouden plak. Nadat ze bij de WK afstanden van 2024 drie wereldtitels veroverde, maakte ze plotseling haar afscheid van de schaatssport bekend. Inmiddels is Schouten moeder en zoekt ze als ondernemer naar nieuwe uitdagingen. Een terugkeer als professioneel schaatsster lijkt ook vanwege de gezondheid van haar zoontje Dirk uitgesloten.

