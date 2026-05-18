Team Essent heeft bijzonder nieuws gedeeld in aanloop naar het nieuwe schaatsjaar. De schaatsploeg van Sven Kramer en Jac Orie heeft namelijk een contract verlengd, maar niet met één van de rijders.

Team Essent blijft namelijk samenwerken met supermarktketen Jumbo. Dat bedrijf blijft ook de komende drie seizoenen als 'Founding Partner' nauw verbonden aan de schaatsploeg van rijders als Joep Wennemars, Suzanne Schulting en Angel Daleman.

Inmiddels is de supermarktketen al meer dan tien jaar betrokken bij het team. De samenwerking begon in het najaar van 2014 toen Jumbo als hoofdsponsor instapte in het schaatsen. Het bedrijf stapte toen ook in als nieuwe sponsor van de voormalige wielerploeg Rabobank en daardoor ontstond er een team met zowel een wieler- als schaatsafdeling.

Verandering in kleding

In 2024 stopte Jumbo als hoofdsponsor en werd die rol overgenomen door Essent. Toch is de supermarktketen sindsdien nog altijd betrokken bij de ploeg. Daarbij focust het zich vooral op de voeding en talentontwikkeling.

Daarnaast blijft het merk volop zichtbaar op de kleding van sporters en stafleden van zowel de langebaan- als marathonploeg. Met ingang van dit seizoen krijgt Jumbo een prominentere positie binnen het marathonteam, met onder meer een gele helm en een groot logo op de borst en rug.

'Dat is van grote waarde'

"De continuïteit van Jumbo als Founding Partner is van grote waarde voor ons team", aldus Sven Kramer, commercieel directeur van het schaatsteam, in het persbericht. "We zijn ontzettend blij dat zij zich opnieuw voor langere tijd aan ons verbinden en het vertrouwen uitspreken in onze samenwerking. Hun betrokkenheid gaat verder dan alleen zichtbaarheid en is van grote waarde voor hoe wij als team werken en blijven ontwikkelen, zowel op als naast het ijs."

Ook de supermartketen is verheugd. "Onze samenwerking met Team Essent gaat al meer dan tien jaar terug en is in die periode uitgegroeid tot een waardevol en vertrouwd partnership. We zijn trots dat we als Founding Partner verbonden blijven en ook de komende jaren kunnen bijdragen aan prestaties op het ijs én aan de ontwikkeling van talent. Met onze focus op talent en voeding willen we sporters elke dag ondersteunen in het maximale uit zichzelf halen", zegt Ralph Bertrand, CMO van Jumbo.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover