Nederland beleefde zaterdag een teleurstellende schaatsdag op de Olympische Winterspelen. Joy Beune, Merel Conijn en Marijke Groenewoud waren kanshebbers op een medaille, maar grepen er naast op de 3000 meter. Met name Groenewoud stelde enorm teleur, zag schaatslegende Marianne Timmer.

Groenewoud werd slechts achtste en dat was een deceptie. Dat vond Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud ook. Op voorhand had ze veel vertrouwen in de topschaatsster, die op onder meer het olympisch kwalificatietoernooi in december en tijdens de trainingen in Milaan indruk maakte.

'Droomloting' werkt niet

Tijdens de race kwam lukte het echter voor geen meter. De 'droomloting' met een rit tegen Ragne Wiklund werkte averechts. "Ze was wel beduidend aangeslagen". zag Timmer, die vond dat Groenewoud de knop goed omzette in het interview na afloop. "Ik vond haar heel reeël. Meteen reflecterend, meteen van dit was niet goed genoeg, ik reed niet lekker, het ging niet, maar voor mij ligt er in de toekomst nog iets en daar wil ik me op focussen. Maar ze was wel aangeslagen."

Groenewoud werd slechts achtste en Timmer denkt dat de loting met Wiklund haar genekt heeft. Op papier was het namelijk een droomloting, in de praktijk niet. "Dit was mentaal een vete tussen twee dames, Wiklund ging er meteen vandoor. En dan wordt die afstand groter, denk je shit, dit lukt niet meer en gaat het in je hoofd zitten. Ik denk dat het in dit geval bij Marijke een rol heeft gespeeld."

Kansen genoeg voor Marijke Groenewoud

Gelukkig komen er voor Groenewoud nog genoeg kansen op eremetaal. Ze rijdt nog de 1500 meter, de massastart en de ploegenachtervolging. Dan moet het wel beter dan deze zaterdag en daar heeft Timmer alle vertrouwen in. "Ze gaan het terugkijken, het was niet de rit van haar leven. Er is nog niks vergeven."

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.