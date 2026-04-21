Jutta Leerdam geniet van haar schaatsvrije periode. De olympisch kampioene won ruim twee maanden geleden goud en zilver in Milaan en heeft sindsdien tijd voor andere zaken. Maandag deelde ze wat foto's vanuit een wereldstad aan de andere kant van de wereld.

De topschaatsster is namelijk in New York. Dat is niet geheel toevallig, want haar verloofde Jake Paul moest daar immers ook zijn voor plichtplegingen. Leerdam ging dus met haar aanstaande mee en genoot zichtbaar van The Big Apple. Er is natuurlijk een hoop te doen in de Amerikaanse miljoenenstad.

Foto's uit New York

Op Instagram deelde Leerdam wat foto's van haar New Yorkse avonturen. NY LY, schrijft ze als bijschrift. Vrij vertaald is dat zoiets als 'New York, ik hou van je'. Op de foto's is te zien hoe ze poseert met de iconische Empire State Building op de achtergrond. Daarnaast kon een goede pizza, waar ze in New York niet bepaald vies van zijn, ook niet ontbreken in de fotoserie.

Het was niet de enige activiteit van Leerdam in de beroemde stad, want ze is er al een paar dagen. Donderdag ging ze met Paul mee voor plichtplegingen voor zijn bedrijf Most Valuable Promotions, maar daarnaast was er nog genoeg vrije tijd. Leerdam ging daarom samen op pad met Sara Rottenberg, een beroemde Nederlandse ondernemer die in New York woont. De twee gingen een hapje eten, maar deden dat in een wat luxere gelegenheid dan de pizza die Leerdam maandag deelde.

Het duo at namelijk bij Chez Margaux. Dat is een eetgelegenheid waar je alleen met een peperduur lidmaatschap een bord voor je neus kunt krijgen. Dit kun je krijgen voor pakweg 3000 of 4000 dollar per jaar, maar er is ook een nog duurder lidmaatschap waarvoor je jaarlijks 25.000 dollar moet aftikken.

Toekomst van Jutta Leerdam

Na haar succesvolle Spelen is Leerdam dus niet meer in actie gekomen op de ijsbaan. Ze liet de NK en WK sprint voor wat het was en besloot haar seizoen te beëindigen. Vervolgens deed ze onder meer de Verenigde Staten, Puerto Rico en Frankrijk aan. In het Europese land ging ze samen met haar familie op skivakantie. Leerdam heeft nog niet kenbaar gemaakt of ze 'gewoon' doorgaat met schaatsen of dat ze stopt. Ze maakte er in het verleden samen met Paul nooit een geheim van een kinderwens te hebben. Met goud op de Spelen zijn al haar grote sportieve doelen daarnaast voltooid."