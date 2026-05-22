Schaatsicoon Marianne Timmer is 51 jaar en de drievoudig olympisch kampioene merkt dat het lichaam wat vaker dan voorheen protesteert. Het vergt wat meer onderhoud. Dat brengt de Sappemeerse ertoe om een noodkreet op haar socials te posten.

Timmer werd in 1998 en acht jaar later wederom olympisch kampioene. Ook was ze de beste bij de WK sprint en is ze vermoedelijk zelf de tel kwijtgeraakt wat betreft het aantal Nederlandse titels bij de NK sprint en NK afstanden.

Waarom wachten?

Op Instagram laat Timmer regelmatig zien dat ze nog steeds in beweging blijft, bijvoorbeeld door op de racefiets te stappen, te wandelen en leuke evenementen te bezoeken. Het valt allemaal onder de noemer voor jezelf zorgen, beredeneert ze in een Instagram-post.

Timmer schrijft: "Waarom wachten we met goed voor onszelf zorgen tot ons lichaam begint te protesteren? Vaak denken we dat bewegen vooral belangrijk is als je jong bent. Maar juist tussen je 50e en 70e kan bewegen nog enorm veel verschil maken. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat actief blijven helpt om langer vitaal, sterker en gezonder te blijven. De achteruitgang in kracht, balans en motoriek gaat daardoor een stuk langzamer."

Eerlijk zijn

Timmer is via haar bedrijf De Timmerfabriek in te huren als spreker. Met haar oproep op Instagram geeft ze een voorproefje van de passie waarmee ze dit onderwerp dat haar aan het hart gaat voor het voetlicht brengt.

Ze vervolgt: "En laten we eerlijk zijn… wie wil er nou niet op z’n 70ste nog dansen als een 50’er? Ga wandelen, stap op de fiets, blijf je lichaam gebruiken en zoek de buitenlucht op. Juist die dagelijkse beweging maakt op de lange termijn het verschil."

Boodschap

Ze sluit haar betoogje af met de kern van de zaak. Namelijk: "Bewegen is namelijk niet alleen goed voor je lichaam, maar ook voor je hoofd. Je blijft letterlijk én figuurlijk in beweging, en dat is ook goed voor je brein en mentale gezondheid. Misschien is dat wel de belangrijkste boodschap: het is nooit te laat om goed voor jezelf te beginnen zorgen."

In een Instagram-story voegt ze de daad bij deze woorden. Timmer is te gast bij een tuinfeest van een hotelketen en daar gaan de voetjes van de vloer bij de dansende Timmer.

©Instagram Marianne Timmer

