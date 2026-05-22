Geen schaatswinter zonder rel en in het afgelopen olympisch seizoen was Tim Prins de spil in een kwestie die nog lang bleef spelen. De topsprinter mocht niet mee naar olympisch Milaan en dat leidde tot veel onbegrip. De maanden erna bleef hij relatief stil, maar nu de trainingen zijn begonnen komt Prins weer in beeld.

Na het Olympisch Kwalificatietoernooi besloot de selectiecommissie van schaatsbond KNSB in samenspraak met bondscoach Rintje Ritsma om Prins niet mee te nemen naar de Olympische winterspelen. Doordat er een ticket werd gegeven aan Marcel Bosker, deel van de mannenploeg op de team pursuit, viel Prins terug naar plek 10 op de selectiematrix. Alleen de top 9 kreeg tickets.

Thialf

De olympische droom van Prins viel in duigen, of moet in elk geval nog minstens vier jaar wachten. De Olympische Winterspelen van 2030 vinden plaats in Frankrijk, maar de onderdelen op de langebaan zouden weleens in Thialf gehouden kunnen worden. De Franse organisatie wil geen ijshal bouwen en ziet ook niks in een tijdelijke mobiele baan.

Team Reggeborgh

Inmiddels is Prins' werkgever Team Reggeborgh begonnen met de voorbereidingen op het na-olympische seizoen. Prins is uiteraard ook van de partij. Op de socials van het team krijgt Prins de vraag welke sport hij naast schaatsen ook graag beoefent.

HIj zegt: "Nou, de laatste tijd spelen we veel padel en ik win vaak, dus dan vind ik het wel leuk. Vooral Stefan [Westenbroek] heb ik veel verslagen afgelopen jaar. Ja, vorig jaar heb ik van de sponsor verloren met 6-0 6-0." Dat laatste zegt hij hoofdschuddend. "Dus daar praten we niet over."

Jenning de Boo

Jenning de Boo blijkt de vraag anders te hebben begrepen. "Tennis. Nee, dat kan ik niet, maar ik kijk er graag naar. Oh, om te doen? Ik vind zwemmen ook wel leuk, man", aldus de wereldkampioen sprint. Femke Kok, eveneens winnares van het WK sprint, geniet ook van atletiektraining.

Femke tegen Femke

In mei 2024 verschenen er beelden van een training van Kok, waarin ze met een elastiek om haar middel op de atletiekbaan bezig is. Ook waren er beelden van een rennende Kok, zonder touw om haar middel. En die zorgden voor ludieke reacties. Iemand schreef: "Over een paar jaar Femke Bol vs Femke Kok 400m?"

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover