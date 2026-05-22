Anni Friesinger-Postma is al jarenlang gestopt met haar schaatscarrière. Toch ademt ze nog altijd een echte winnaarsmentaliteit. De 49-jarige Duitse meervoudig olympisch kampioene maakt namelijk haar opwachting in een Duitse tv-programma. Daarin neemt ze het op tegen onder anderen Simone Ballack, de ex-vrouw van voormalig voetballer Michael Ballack.

Friesinger weet wat winnen is. Dat deed ze in haar rijke carrière talloze keren. In 1998 won ze op de Olympische Winterspelen van Nagano een bronzen medaille. Later kwamen daar nog drie gouden en een bronzen bij. Ook werd de Duitse drie keer wereldkampioene allround. De vrouw van de voormalig Nederlandse topschaatser Ids Postma pakte ook nog eens twaalf wereldtitels bij de WK afstanden.

TV-avonturen van Anni Friesinger

In de zomer van 2010 stopte Friesinger haar ijzers definitief in het vet. Maar ze verdween niet van de aardbodem. Verre van zelfs. Ze was even analiste bij de NOS tijdens schaatswedstrijden. Toch deed ze vooral in haar geboorteland Duitsland mee aan de nodige televisieprogramma's, waarin haar fanatieke aard naar boven kwam.

In 2017 danste ze met de professionele danser Erich Klann mee in Let's Dance. In Real Cool Runnings moest ze als coach vier Kenianen in tien weken tijd klaarstomen voor een schaatsmarathon. Verder was Friesinger nog te zien in de spelshow Duell der Stars en het kookprogramma Grill den Henssler.

Dat laatste krijgt een vervolg. Friesinger mag haar kookkunsten gaan tonen in het programma Celebrity Taste, dat vanaf 2027 te zien is op SAT.1. Het is een spin-off van The Taste. Deelnemers strijden in teams en moeten gerechten bereiden op basis van gegeven thema's. De unieke uitdaging: alle smaakcomponenten moeten op één lepel passen.

Andere deelnemers

Friesinger zal samen met elf andere deelnemers meedoen aan het kookprogramma. De bekendste naam is Simone Ballack, een vijftigjarige tv-presentatrice. Zij was tien jaar samen met de Duitse oud-voetballer Michael. Het stel trouwde in 2008, maar scheidde vier jaar later ook. In 2021 kwam de zoon van Simone en Michael op tragische wijze om het leven.

Friesinger-Postma is niet de enige met een sporthart die meedoet aan het programma. Bokser Simon Zachenhuber zal ook zijn opwachting maken, evenals olympisch kampioene discuswerpen Lars Riedel. Florian Ambrosius, die een NFL-show presenteert op Super RTL, staat ook op de deelnemerslijst.

