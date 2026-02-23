Voorafgaand aan de Olympische Winterspelen was er in Nederland veel discussie over het kwalificatieproces voor de Nederlandse schaatsers. Geen beschermde status en veelbesproken aanwijsplekken. Een terugkerend probleem, waar volgens schaatsicoon Marianne Timmer nu de tijd is aangebroken om dingen aan te passen.

Veel is terug te leiden naar het gemiste startbewijs van Joy Beune op de 1500 meter, de afstand waarop zij de regerend wereldkampioene is. Een haperende rits en een misslag kwamen haar bij het OKT van december vorig jaar in Thialf duur te staan. Ze eindigde niet bij de beste drie en miste zo de boot. Wel mocht ze in Milaan aantreden op de drie kilometer en de ploegenachtervolging. Maar haar echte droom van mogelijk goud op de 1500 meter spatte uiteen. "Zij had met haar status hier in Milaan gewoon die afstand moeten rijden", is Timmer duidelijk.

Joy Beune de pineut

"Niemand wil deze discussies. Maar in het geval van Joy kon het nu niet anders, omdat de regelgeving nu eenmaal zo is. En anders krijg je rechtszaken, dus dat wil je ook niet. Ik denk wel dat dit een een puntje is dat herzien moet worden voor de volgende vier jaar", vervolgt Timmer, die hoopt dat voor de Winterspelen van 2030 in Parijs dus iets andere regels worden opgesteld. "We voelen nu allemaal mee met de pijn van Joy."

"Je zou kunnen zeggen dat je als wereldkampioen een beschermde status krijgt. En als je dat nog een keer in het volgende seizoen laat zien, dan krijg je in elk geval een extra kruisje achter je naam. Zo zorg je toch voor iets meer bescherming van de wereldtoppers", verklaart Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud. Overigens werd bij de mannen Tim Prins het kind van de rekening. Volgens de matrix had hij zich gekwalificeerd voor de Spelen in Milaan. Alleen doordat Marcel Bosker een aanwijsplek kreeg, moest Prins noodgedwongen thuisblijven.

Timmer is ook niet bang dat de spanning op een olympisch kwalificatietoernooi vervolgens minder zal zijn. "Nee, hoor. Je krijgt dat niet zomaar cadeau. Daar moet echt wel veel voor gebeuren." De drievoudig olympisch schaatskampioene benadrukt wel dat de puzzel soms lastig te leggen is. Zowel bij de vrouwen als mannen is er plek voor negen schaatsers en die moeten over veel disciplines worden verdeeld. "In het geval van Joy is een klein foutje genadeloos hard afgestraft. Hoe gaan we daar mee om in de toekomst? Dat zijn wel goede dingen om over na te denken. Hoe kunnen we dit oplossen?"

'Slim om de regels te herzien'

De oplossing ligt uiteindelijk bij de KNSB. "Zij zitten natuurlijk ook niet te wachten op al die discussies. Maar ze moeten hier wel van leren. Alleen daar heeft Joy helemaal niks meer aan. Dat is voor haar bloedirritant om steeds te horen. Ik kan me echt voorstellen dat ze denkt van: hou je mond, ik kan het niet meer aanhoren. Dat snap ik ook. Het is slim om de regels een keer te herzien."

Bekijk of beluister hieronder de laatste aflevering van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer terugblikt op de hoogte- en dieptepunten van TeamNL bij de Winterspelen in Milaan.