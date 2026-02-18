De ploegenachtervolging bij de mannen leverde een vierde plaats én stof tot nadenken op. Jorrit Bergsma, Stijn van de Bunt en Chris Huizinga kwamen een paar honderdsten te kort voor een bronzen plak. Wie niet meedeed in de halve finale en de troostfinale was Marcel Bosker, die speciaal voor de team pursuit een aanwijsplek had gekregen. Dat er voor hem geen grote rol was weggelegd was niet alleen zuur voor hem, maar ook voor Tim Prins.

Prins had zich immers geplaatst voor de Spelen op de 1500 meter, maar werd geslachtofferd ten koste van Bosker vanwege de ploegenachtervolging. Bosker was volgens bondscoach Rintje Ritsma immers een cruciale kracht binnen het team. Het verhaal is echter bekend: na een matige kwalificatie kwam Bosker niet meer in actie in de overige twee races en verliet hij tussen die twee wedstrijden zelfs de ijshal. Tijdens de verloren strijd om het brons was hij nog niet terug, naar eigen zeggen omdat Bosker in de file stond met de bus.

Dat Prins voor Bosker moest wijken, kan bij veel Nederlanders op weinig begrip rekenen. De vader van de benadeelde schaatser gaf ook toe dat het een moeilijke dag was om naar de Winterspelen te kijken. In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaf Marianne Timmer toe daar veel begrip voor te hebben. "Dat is balen ja. En de 1500 meter komt nog."

Marianne Timmer werd ooit buiten Spelen gelaten

Timmer kan het weten, want in 1994 liep zij plaatsing voor de Spelen mis terwijl ze wel voldeed aan de doelstellingen. In de pers werd ze al volop gefeliciteerd, totdat ze op de televisie ineens hoorde dat ze niet naar Noorwegen mocht afreizen. "Dat is en blijft heel zuur. Dan kijk je naar de Spelen en denk je: 'oooh, dat had ik ook kunnen rijden.'"

De drievoudig olympisch kampioene heeft als ervaringsdeskundige nog wat wijze raad voor Prins: "Je hebt deze ervaring nu meegemaakt. Zorg dat ze op de volgende Spelen niet om je heen kunnen. Hard blijven trainen, focus er op, je bent een goeie schaatser. Afdwingen en zorgen dat je niet op het grensgevalletje zit, maar gewoon volwaardig plaatsen. Dat is zoet, kan ik je vertellen." De Spelen nadat Timmer thuis werd gelaten won ze goud op de zowel de 1000 als de 1500 meter. "Zorg dat je dat afdwingt", sluit Timmer af.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waarin drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer dagelijks tijdens de Winterspelen dieper in de prestaties van TeamNL duikt.