Schaatsicoon Marianne Timmer heeft in Milaan vol bewondering gekeken naar de gouden olympische race van Jutta Leerdam. "Wat een held", trapt de drievoudig olympisch schaatskampioene af. Leerdam maakte de torenhoge verwachtingen op de Winterspelen meer dan waar. De 27-jarige topschaatsster knalde in 1:12.31 naar een olympisch record. Maar veel belangrijker, met goud werd haar droom werkelijkheid.

"Dat is zo knap als je eerst die tijd ziet van Femke, die echt een hele goede rit neerzet", doelt Timmer op Femke Kok die op de 1000 meter de druk nog flink opvoerde. De 25-jarige schaatsster van Team Reggeborgh noteerde twee ritten voor Leerdam ook een olympisch record (1:12.59). Maar ze kon niet lang genieten van dat succes, want Leerdam verbeterde die tijd minuten later. "Dat je als Jutta zo die rust kunt bewaren. Echt heel knap."

De druk was groot op Leerdam, die geen rustige voorbereiding beleefde. Zo was er rumoer rond haar persoon over wel en niet met de Nederlandse pers praten. Maar ook haar aankomst in een privéjet deed stof opwaaien en haar verloofde Jake Paul eiste enige aandacht op. Dat zag ook Timmer. "Al die sponsoren. Al die commotie eromheen. En dan ja, ook Jake Paul, die best wel heftige uitspraken doet dat ze wel goud gaat winnen. Dat is toch iets wat je allemaal extra wat je mee moet nemen. Maar het toch gewoon afmaken en doen. Een vrouw met ballen. Zij kan heel goed tegen die druk. Dat kunnen weinig mensen."

De vreugde was groot nadat Leerdam over de finish kwam. De armen gingen in de lucht en de tranen rolden over haar wangen. Op de tribunes vierden Jake Paul en haar ouders volop feest. Ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima klapten hun handen stuk voor Leerdam, die voor even de koningin van Nederland is. "Je ziet die ontlading ook. Dikke tranen. Er valt echt een last van haar schouders af. Zij heeft een hele leuke avond vanavond", sluit Timmer af.

