Jutta Leerdam maakte maandag haar grote droom waar door olympisch kampioen te worden op de 1000 meter na een sensationele race. De emoties waren enorm na afloop bij de topschaatsster, maar ook bij vriend Jake Paul en haar ouders op de tribunes.

Leerdam moest heel veel geduld hebben, want ze kwam pas in de allerlaatste rit in actie tegen titelhoudster Miho Takagi. De spanning bij de topschaatsster zal enorm hoog zijn geweest, zeker nadat landgenote Femke Kok vlak voordat ze in actie kwam een olympisch record neerzette. Leerdam bleek echter niet onder de indruk en zette op het moment dat het moest misschien wel haar allerbeste race ooit neer waardoor ze zich olympisch kampioene mag noemen.

Alle spanning kwam er na afloop direct uit bij Leerdam die uitbundig juichte en ook leken er wat tranen te komen. Op de tribunes was dat niet anders. Verloofde Paul keek samen met de ouders van Leerdam naar de race en het was duidelijk dat ook bij hen de zenuwen enorm waren.

Toen Leerdam over de streep kwam en op het scorebord te zien was dat ze het goud had gepakt, ging het helemaal los bij haar naasten. Paul had het niet meer en barstte in tranen uit, terwijl vader Ruud en moeder Monique uitbundig juichten.

Relatie

Paul en Leerdam hebben sinds 2023 een relatie. In maart 2025 vroeg de Amerikaan zijn vriendin ten huwelijk en zij zei volmondig 'ja'. De huwelijksplannen werden nog even uitgesteld zodat Leerdam zich op haar ultieme doel kon focussen: olympisch goud op de 1000 meter. De Spelen in Milaan zullen wellicht dan ook haar laatste zijn. Het koppel heeft al vaker uitgesproken dat ze in de komende jaren willen trouwen en hopen een gezin te stichten.

De aanwezigheid van Paul trekt internationaal ook veel aandacht. Dat heeft ook te maken met het gezelschap waarin hij zich bevindt in Milaan. Hij bezocht daar al een ijshockeywedstrijd met Amerikaanse vice-president J.D. Vance.