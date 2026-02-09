Jutta Leerdam greep na een geweldige 1000 meter voor het eerst olympisch kampioen. Landgenote Femke Kok legde de lag ontzettend hoog met een olympisch record, maar Leerdam zette in de slotrit een nog snellere tijd neer en greep het goud. Schaatsicoon Ireen Wüst kwam na afloop woorden tekort om de prestatie van Leerdam te beschrijven.

"Dat is onmenselijk, fenomenaal, magistraal, alle superlatieven zijn tekort", reageerde Wüst, zelf zesvoudig olympisch kampioene, direct na de race bij de NOS. "Want als je dit kan nadat er voor je zo hard is gereden door Femke Kok... Als je dan bij jezelf kunt blijven, je kunt ergens een bepaalde rust, het geloof en vertrouwen houden dat jij het ook kan en zelfs nog sneller dan ben je by far de beste."

Leerdam won uiteindelijk in een tijd van 1.12,31 en was daarmee 0,28 seconden sneller dan Kok die als tweede eindigde. De rest van het veld kwam totaal niet in de buurt van de twee Nederlandse schaatssters, want regerend kampioen Miho Takagi werd derde in een tijd van 1.13,95. "Het zijn eigenlijk figuranten in het sprookje van Jutta Leerdam en Femke Kok."

De 27-jarige Leerdam maakte het verschil met name in de eerste volle ronde. Waar Kok daar een 26,5 noteerde, zette Leerdam een ronde van 26,1 op de klokken. Dat zorgde voor verbazing bij Wüst: "Dat is echt waanzinnig, de bocht gaat ze kneiterhard door. Er is geen verslapping te zien, hier krijgt ze het zwaar (in de laatste ronde, red.), maar als je 26,1 rijdt dan glij je echt wel door. Ongelofelijk."

500 meter

Voor Leerdam zijn de Spelen met een gouden plak op haar favoriete afstand natuurlijk al geslaagd, maar ze komt later dit toernooi ook nog in actie op de 500 meter. Op die afstand is Kok als drievoudig wereldkampioen de topfavoriete.