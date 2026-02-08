Met Jutta Leerdam en Femke Kok heeft Nederland maandag twee grote kanshebbers op het goud bij de 1000 meter op de Olympische Winterspelen. Schaatsicoon Marianne Timmer ziet echter een gevaar voor de twee Nederlandse favorieten.

Suzanne Schulting opent maandag het bal op de 1000 meter, maar de Nederlandse ogen zijn vooral gericht op Leerdam en Kok. Die twee vrouwen wonnen dit seizoen namelijk de grote wedstrijden en lijken Nederland aan de eerste medaille van de Winterspelen te moeten gaan helpen.

Kok komt van de Nederlandse favorieten als eerste in actie. Ze treft in de dertiende rit de Amerikaanse Brittany Bowe, die vier jaar geleden derde werd op de 1000 meter. "Dat is een mooie rit", vertelt Timmer in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Dat is een sporter die ook zomaar boven zichzelf kan uitstijgen. Zij heeft natuurlijk al jarenlang aan de top gestaan en reed ook de laatste tijd constant in de top zes."

'Ze kunnen gek gaan doen'

Leerdam komt later in de slotrit in actie en daarin treft ze titelhoudster Miho Takagi. Dat was de vrouw die haar vier jaar geleden van het goud afhield en dus heeft de Nederlandse een unieke kans op revanche in Milaan. De 27-jarige Leerdam toonde bij de laatste World Cup in Inzell haar topvorm door in een baanrecord te winnen.

Takagi eindigde daar als tweede, maar volgens Timmer liet de Japanse toen zien dat ze ook deze keer weer iemand is om rekening mee te houden: "Takagi kwam in Inzell al steeds dichterbij. Ik heb Johan de Witt (coach van Takagi, red.) nog even gesproken. Ze staat er zeer goed voor. Takagi is natuurlijk ook een routinier en heeft vaker met het bijltje gehakt."

De drievoudig olympisch kampioene, die in 1998 en 2006 het goud pakte op de 1000 meter, denkt dat Kok en Leerdam het dan weleens zwaar kunnen gaan krijgen: "Dit zijn alle twee dames, Brittany Bowe en Takagi die ook gek kunnen doen. Dus het is geen vanzelfsprekendheid dat je maar even die gouden medaille op gaat halen."

Kok en Leerdam in buitenbaan

Kok en Leerdam beginnen allebei in de buitenbaan en daardoor hebben ze ook nog eens de laatste buitenbocht. Dat lijkt op het eerste gezicht een nadeel, maar Timmer ziet dat anders: "Ik vind het wel gunstig, want ze openen allemaal snel. Dan kan je toch die eerste ronde op de kruising rijden op jouw tegenstander."

Timmer haalt het baanrecord van Leerdam in Inzell aan als voorbeeld: "Ze had Kok voor zich. Dan heb je toch een soort van target waar je naartoe kan. Daar kan je op jagen en dat is heel lekker. En die laatste ronde is toch zwaar dus dat zie je dan wel weer."

