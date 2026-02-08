Marianne Timmer schoof zaterdag in het Staatsloterij TeamNL Huis aan voor een brunch met de Nederlandse sportlegends, waarbij ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig waren. Dat leverde mooie gesprekken op. De voormalig topschaatsster onderstreept daarbij het belang van de aanwezigheid van de koninklijke familie in Milaan.

"Dat was super gezellig, want je hebt heel veel jaren met elkaar opgetrokken", trapt Timmer in Sportnieuws.nl Dromen van Goud af. "Allemaal olympische cyclussen. Dan haal je weer mooie mooie herinneringen op." De geboren Groningse raakte ook kort in gesprek met prinses Amalia.

"We rouleerden steeds, dus eerst zaten we met Amalia aan tafel", vertelt Timmer." Dus ik heb gevraagd over haar militaire opleiding. Dat is natuurlijk ook best wel heel fysiek. Heel zwaar. Zij zijn natuurlijk ook gewoon normale mensen." Later kwam ook koning Willem-Alexander nog bij haar aan tafel. "Hij is een echte schaatsliefhebber en kan zich nog veel herinneren uit de oude tijd."

Timmer vervolgt: "Het gaat dan ook wel over de beleving van de Spelen. Hij is natuurlijk veel vaker geweest. We hebben elkaar ook al vaker ontmoet. Verder zaten we ook nog met een paar andere oud-schaatsers aan tafel. Dat is gewoon gezellig en ongedwongen."

'Koning probeert te helpen'

De koninklijke familie leeft bij Olympische Zomer- en Winterspelen altijd volop mee met TeamNL. "Ik denk ook dat het belangrijk is dat een koning bij dit soort evenementen langs komt. Dat straalt toch iets extra's uit."

De komst van koning Willem-Alexander dient ook een ander belang. "Ze halen er als Nederland vaak ook veel handel uit. Voor Nederlanders die hier in Italië een start-up willen beginnen, daarin proberen zij ook te verbinden. Proberen ze te helpen. Daarin is het wel belangrijk dat de koning komt. Dan komen er vaak wel weer andere gesprekken los, dan dat je echt formeel gaat afspreken."

Joy Beune

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amelia hebben een druk programma in Milaan. De koninklijke familie woonde vrijdagavond de openingsceremonie in het San Siro bij, bracht zaterdagochtend een bezoek aan het Staatsloterij TeamNL Huis en zat later op de dag op de tribune bij de olympische 3000 meter van de vrouwen.

Er werd volop meegeleefd, maar uiteindelijk waren ze getuige van een grote deceptie. Joy Beune (vierde), Marijke Groenewoud (achtste) en Merel Conijn (negende) vielen buiten de prijzen.

Bekijk of beluister hieronder de afleveringen van Sportnieuws.nl Dromen van Goud met drievoudig olympisch schaatskampioene Marianne Timmer.