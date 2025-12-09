Voordat het schaatscircus afgelopen zaterdag in Heerenveen écht losbarstte, sneuvelde er al een record in de B-groep. De Pool Vladimir Semirunniy reed al vroeg op de dag een baanrecord op de 10.000 meter. De manier waarop hij dat deed leidde tot ergenis bij schaatsgrootheid Marianne Timmer. "Fantastische tijd, maar hij is niet te vergelijken."

De Tsjech Metodej Jílek zegevierde afgelopen zaterdag op de 10.000 meter tijdens de World Cup-wedstrijd in Heerenveen. Toch reed hij niet de snelste tijd van de dag, ondanks dat Jílek drie seconden onder het originele baanrecord van Nils van der Poel dook.

Baanrecord in B-groep telt niet

Eerder op de dag reed Semirunniy de snelste 10.000 meter ooit in Thialf. Dat deed de 22-jarige Pool in de B-groep. Daarin starten de rijders in een kwartet, in plaats van een paar. Hierdoor ontstaat er meer luchtcirculatie, waardoor er harder geschaatst kan worden.

Daarom is Timmer ook heel stellig in haar antwoord op de stelling of baanrecords in de B-groep niet mee zouden moeten tellen. "In principe ben ik het daar mee eens'', vertelt de drievoudig olympisch kampioene in de videopodcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud. "Het is niet helemaal eerlijk. Ze zitten dan meestal in kwartetten achter elkaar en dan krijg je die wervelwind. Dat betekent meer luchtcirculatie, dus is het niet vergelijkbaar met de A-groep", verklaart ze nader.

'We gaan een briefje schrijven aan de ISU'

Timmer erkent wel de klasse van Semirunniy. "Fantastische tijd, maar hij is niet te vergelijken." Daarom pleit de 51-jarige oud-topschaatsster dat een baanrecord op de langste afstanden wordt gescheiden. Eén die is gereden in een paar en één die is gereden in een kwartet. "Het moet wel gescheiden worden." Want tijdens de wedstrijd van de 5000 meter vrouwen in de B-groep, waarin ze ook met z'n vieren tegelijk rijden, werd ook aanzienlijk hard gereden.

Timmer is dan ook heel benieuwd hoeveel je precies sneller bent op de langste afstand wanneer je in een kwartet rijdt. "Officieel moet er een test gedaan worden, hoeveel dat scheelt." Aan de hand van die test moet er geconcludeerd worden of een gescheiden baanrecord echt een ding moet worden. "We gaan een briefje schrijven aan de ISU", sluit ze grappend af.

Sportnieuws.nl Dromen van Goud

Voormalig schaatskampioene Marianne Timmer laat in Dromen van Goud haar licht schijnen op alles wat er gebeurde tijdens de World Cup in Heerenveen. De nieuwe aflevering is hieronder te bekijken of te beluisteren via je favoriete podcastapp, waaronder Spotify.