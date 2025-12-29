Jutta Leerdam maakte maandag een bijzonder uitstapje op het OKT door na de 500 en de 1000 meter ook mee te doen aan de 1500 meter. De topschaatsster begon sterk, maar stortte in de slotronde volledig in elkaar. Drievoudig olympisch kampioene Marianne Timmer vond het een opvallend optreden van Leerdam.

Hoewel Leerdam niet vaak de 1500 meter reed, eindigde ze in het verleden wel twee keer op het podium bij de NK afstanden. Dat zat er deze keer echter niet in. Leerdam zette na 700 meter nog de snelste tijd van iedereen neer, maar verloor in de laatste twee rondes zoveel tijd dat ze uiteindelijk achtste werd.

Timmer vertelt in de podcast Sportnieuws.nl Dromen van Goud dat het er allemaal heel moeizaam uitzag. "Het beweegt niet makkelijk. Het ziet er wat trager, gespierd en heel krachtig uit, maar die souplesse is heel belangrijk en dan mis ik dat. Dat zag je echt niet terug bij Jutta. Dat was echt een slow motion qua slag en die benen die explodeerden. Dat deed echt wel zeer."

'Jake Paul moet masseren'

Volgens de drievoudig olympisch kampioene rijdt Leerdam wat anders dan vroeger: "Ze heeft natuurlijk wel een goede 1500 meter in de benen en dat heeft ze ook wel vaker laten zien. Alleen nu niet. Ik dat ze toen meer op souplesse reed, want ook op de 1000 meter is ze wat langer en trager van slag. Ze is natuurlijk heel sterk, maar dan moet het ook allemaal net even vallen en dat het wat sneller ijs is waar je makkelijker op door glijdt."

Timmer denkt dat Leerdam haar inspanning van maandag wel zal voelen. "Zij heeft zere benen en ik denk dat Jake wel een beetje moet gaan masseren", sluit de voormalig topschaatsster met een knipoog af.

Olympische Winterspelen

Leerdam zien we op de Spelen dus niet terug op de 1500 meter, maar ze rijdt daar in ieder geval wel de 500 meter. Waarschijnlijk komt ze ook in actie op de 1000 meter. Op haar favoriete afstand is ze echter afhankelijk van wat de KNSB besluit. Leerdam kwam op het OKT namelijk ten val en moet dus hopen op een aanwijsplek.

