Eind goed al goed voor topschaatsster Jutta Leerdam. Het sprintkanon viel bij het olympisch kwalificatietoernooi op de 1000 meter, maar reed zondag sterk op de 500 meter. Op haar socials schrijft ze over haar belevenissen in Thialf.

Nadat ze ten val kwam op de 1000 meter verkeerde Leerdam in onzekerheid over haar deelname aan de Winterspelen in Italië. Maar na haar tweede plek op de 500 meter staat ze (op dit moment) elfde in de veelbesproken matrix.

Momenteel hoeft er nog maar één dubbeling plaats te vinden en dan is Leerdam op eigen kracht geplaatst voor de Winterspelen. Lees hieronder meer over hoe de matrix werkt.

'Zie jullie'

Op Instagram deelt Leerdam dit met haar bijna 5 miljoen volgers: "Ik zie jullie waarschijnlijk bij de Olympische Winterspelen in Milaan op de 500 meter! Vrijdag was er een ongelukkig moment bij mijn beste afstand, de 1000 meter. Nu moet ik afwachten en hopen dat ik de kans krijg om uit te komen op de afstand waarop ik dit seizoen meerdere World Cups heb gewonnen."

Ze is de letterlijke klap op de 1000 meter nog niet te boven, zo blijkt. "Ik ben nog steeds in shock. Ik heb nog nooit zoveel berichtjes ontvangen als deze keer. Ik waardeer de steun van iedereen zo enorm, daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik lees alles en ik waardeer het meer dan jullie weten", aldus de regerend Europees sprintkampioene.

Rode sportbeha

Leerdam is door haar jarenlange medaillejacht en ook door haar succes op social media wereldwijd een bekend gezicht. Ook in Groot-Brittannië, bepaald geen schaatsnatie, is er aandacht voor Leerdams wel en wee bij het OKT.

De Engelse krant The Sun meent dat Leerdam na haar 500 meter 'een kledingblunder' meemaakte. Toen ze haar schaatspak ver openritste werd haar 'knalrode sportbeha' zichtbaar. De krant noemt het 'a wardrobe malfunction'.

