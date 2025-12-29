Jutta Leerdam gaat de afgelopen dagen door een rollercoaster van emoties. De topschaatsster viel tijdens het olympisch kwalificatie toernooi hard op de 1000 meter en revancheerde zich op de 500 meter. Beide races zorgden voor tranen. Leerdam zit op het OKT nog even in onzekerheid, maar moet volgens twee olympische legendes een voorkeursbehandeling krijgen. Al zit daar mogelijk een pijnlijk gevolg aan vast.

Dat vinden Naomi van As en Ellen Hoog althans in hun Sportnieuws.nl-podcast. De twee ex-tophockeysters buigen zich over de vraag of Leerdam, als het nodig is, een aanwijsplek moet krijgen voor de 1000 meter tijdens de Olympische Spelen in Milaan.

"Ja", is Hoog stellig. "Het kan toch niet dat Nederland zonder Jutta Leerdam naar de Spelen gaat?" Dankzij haar tweede plek op de 500 meter staat ze hoog in de matrix, maar het is nog de vraag of ze ook op de 1000 meter mag starten. Dat is eigenlijk haar beste afstand en daar wist ze op de vorige Spelen zilver te bemachtigen. Femke Kok won ditmaal die afstand op het OKT, voor een dolblije Suzanne Schulting en nummer drie Naomi Verkerk.

Gevolgen voor Suzanne Schulting?

Van As en Hoog vinden Leerdam thuishoren op de 1000 meter van de Spelen, maar zouden het moeilijk vinden als Schulting daardoor het kind van de rekening blijkt. "Alleen al als je kijkt naar de ontlading en de blijdschap, een soort rondrennende blije kip die zo opgelucht was", vertelt Van As. Zij vindt niet dat Schulting het slachtoffer moet worden. "Je kan het bijna niet over je hart te verkrijgen om iemand zo te teleurstellen en iemand anders aan te wijzen."

Momenteel staat Schulting op positie zeven in de matrix. Mocht Leerdam echter een aanwijsplek krijgen, dan zakt de schaatsster van Team Essent helemaal naar onder op de matrix en is ze afhankelijk van de resultaten van haar collega's.

Merkwaardige val van Jutta Leerdam

Het duo analyseert tot slot ook de merkwaardige val van Leerdam op de 1000 meter. Was het spanning? "Dat denk ik", claimt Van As. "Als je naar haar interview kijkt en luistert, dacht ze zelf dat ze ergens op ging staan of er wat op de baan lag. Maar er gebeurde helemaal niks. Ik denk dat ze een beetje door haar hoeven zakte, dat is denk ik spanning. En dat is natuurlijk misschien ook wel logisch hè, omdat ze voor haar gevoel zoveel te bewijzen heeft. Iedereen kijkt naar haar, heeft hoge verwachtingen..."

Na haar succesvolle 500 meter bedankte Leerdam de mensen die haar na haar val op de 1000 meter massaal berichtjes hadden gestuurd. Ook het feit dat collega en concurrent Femke Kok het voor haar had opgenomen, deed haar veel. Leerdam komt deze maandag overigens wéér in actie op het OKT. Dan rijdt ze voor het eerst sinds lange tijd weer een serieuze wedstrijd over 1500 meter.

