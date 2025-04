Schaatsicoon Mark Tuitert openhartig over 'moeilijkste keuze' uit zijn leven: 'Dat is knetterheftig'

Oud-topschaatser Mark Tuitert beleefde op de Olympische Spelen van 2010 zijn absolute hoogtepunt met goud op de 1500 meter. Toch had die medaille een keerzijde, want zijn moeder - die op dat moment depressief was - was er niet bij.

Een beslissing die Tuitert zelf maakte in aanloop naar het toernooi in Vancouver. "Dat is de moeilijkste keuze die ik tot nu toe in mijn leven heb moeten maken", zegt hij in de podcast Daphne op Donderdag van Daphne Deckers, de vrouw van ex-tennisser Richard Krajicek.

Dit is Mark Tuitert: olympisch schaatskampioen ging door rollercoaster na tragisch verlies van zijn moeder Wie aan Mark Tuitert denkt, denkt waarschijnlijk direct aan die ene dag in 2010 waarop hij in Vancouver naar olympisch goud schaatst op de 1500 meter. Maar het leven van de voormalig topschaatser kende naast die hoge piek ook een aantal diepe dalen.

Verzoening met zijn vader

Tuiterts ouders scheidden in zijn jeugd en hij had daarna een tijd lang geen contact met zijn vader. Toch bloeide de band op na een verzoeningsgesprek. Tuiterts vader en twee broertjes waren er wel bij in Vancouver. "Dat was super mooi, alleen mijn moeder was toen nog zwaarder depressief dan dat ze vier jaar eerder was in Calgary. Dat ging eigenlijk als een spiraal naar beneden", blikt hij terug.

Lastige beslissing om moeder niet mee te vragen

Tuitert vond het moeilijk om te beseffen dat hij zijn moeder niet meer kon redden. "Dus ik heb haar gevraagd om niet mee te gaan naar Vancouver. Toen ik wist dat ik me kwalificeerde, had ik mijn moeder gebeld. Dat was verschrikkelijk, om mijn moeder te vragen níet mee te gaan. Toen ik voor het eerst het ijs ijs op ging, stond zij mijn schaatsen aan te trekken. Zij ging overal mee naartoe. Mijn moeder heeft alles gedaan om het te laten lukken, daar heeft ze haar hele leven voor opgeofferd", erkent hij.

Ex-topschaatser Mark Tuitert geraakt door 'Zelfmoordshow': 'Juist iets wat we met elkaar mogen delen' Radiostation Kink maakte bekend dat het op maandag 8 april met een speciale uitzending komt om zelfdoding te bespreken. Mensen vinden het vaak moeilijk om er openlijk over te praten, terwijl veel mensen er wel ervaring mee hebben. Ook oud-topschaatser Mark Tuitert. Hij vindt het initiatief van Kink mooi.

"Ik wist: als ik niet voor mijn eigen pad kies hier, dan blijf ik altijd in het pad van mijn moeder hangen", gaat Tuitert verder. "Dan loop ik het risico dat ik in allerlei dingen terecht kom die niet beter voor haar zijn. En niet beter voor mij zijn. Dus ik help niemand daarbij."

Goud met zwart randje

Tuiterts moeder was zwaar depressief rond de Spelen van 2010. De schaatser besefte dat hij hemzelf en het gezelschap dat wel ging geen plezier deed, als zijn moeder ook de reis maakte. "Ik stond daar volledig achter en nu nog steeds", verzekert hij.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-0113 of chat op 113.nl.

Olympisch kampioen Mark Tuitert zorgt voor verbazing door bekentenis op tv: 'Dat vind ik absurd' Mark Tuitert boekte als topschaatser in 2010 zijn grootste succes als sporter. Toen verraste hij met een gouden medaille op de Olympische Winterspelen. Die iconische plak is hem enorm dierbaar, maar hij is de medaille kwijtgeraakt.

Moeders zelfmoord

De moeder van Tuitert overleed in 2012 uiteindelijk aan zelfdoding, nadat een eerste poging mislukte. "Het kwam binnen als een shock, maar ergens was het ook verwacht. Ik ben met mijn broertje naar Holten gereden, dat was knetterheftig. Ook een soort roes", herinnert hij zich.

"Ik heb heel mooi afscheid genomen, ook samen met mijn twee broertjes - ik ben ontzettend dankbaar dat ik twee zulke fantastische gasten in mijn leven heb. Daarna kwam er een soort stuk van ik ga weer door, schaatsen gaat weer door."

Besef komt later

Pas toen Tuitert stopte met schaatsen, meer over de situatie ging nadenken en er met anderen over sprak die hetzelfde hadden meegemaakt, besefte hij dat hij niet naar zijn moeder heeft geluisterd. De oud-schaatser dacht altijd dat hij haar kon redden. "Maar zij wilde dit, als je schoon naar haar luisterde wilde ze gewoon niet verder leven. Ik heb nooit de vraag aan haar gesteld: 'Waarom wil je niet verder leven?'"

Volgens Tuitert was er voor haar veel om voor te leven, ook omdat ze een kleindochter had. "Alleen dat werkt niet bij mensen die depressief zijn, sterker nog: het wordt alleen maar erger wellicht", denkt hij. "Ik heb geen spijt, omdat ik het niet wist. Maar misschien hadden we echt naar haar moeten luisteren en haar moeten helpen dat te onderzoeken (zelfdoding, red.)", aldus Tuitert.