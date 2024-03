Ex-topschaatser Mark Tuitert geraakt door 'Zelfmoordshow': 'Juist iets wat we met elkaar mogen delen'

Radiostation Kink maakte bekend dat het op maandag 8 april met een speciale uitzending komt om zelfdoding te bespreken. Mensen vinden het vaak moeilijk om er openlijk over te praten, terwijl veel mensen er wel ervaring mee hebben. Ook oud-topschaatser Mark Tuitert. Hij vindt het initiatief van Kink mooi.

Met de naam 'De Zelfmoordshow' wil Kink niet choqueren, maar het onderwerp op de kaart zetten. Tuitert vindt het mooi dat er aandacht is voor het fragiele onderwerp. Hij steunt het initiatief van harte. Ook hij maakte van dichtbij mee dat een geliefde een einde aan haar leven maakte. In 2012 overleed zijn moeder door zelfdoding. "Ik noem het zelfmoord", sprak Tuitert openhartig in een interview met Kink.

Denk je aan zelfdoding? Neem dan 24/7 gratis en anoniem contact op met 0800-0113 of chat op 113.nl.

'Ik wil open zijn'

Tuitert heeft leren omgaan met de zelfmoord van zijn moeder en geeft er inmiddels ook lezingen over. Op 15 januari, de sterfdag van zijn moeder, plaatste hij nog een openhartige post op zijn Instagram. 'Ik wil open zijn over dit stuk van mijn leven, over verlies, het vinden van je eigen plek en de drive om door te gaan. Ook al kan ik maar één iemand helpen of een hart onder de riem steken, dan is het mij meer dan de moeite waard om dit te delen', schreef hij toen.

Tekst loopt door onder de Instagram-post.

"Ik werd wel geraakt door het bericht dat jullie die show gaan maken", zei Tuitert in gesprek met Kink. "Dat we zelfmoord meer bespreekbaar gaan maken. Ik heb geleerd er over te praten en het te delen. Ik krijg heel veel reacties van mensen die er mee worstelen of mensen kennen die ermee worstelen. Als daar niet over gepraat wordt, houden mensen het bij zichzelf en wordt het alleen maar erger. Soms is het misschien goed om te delen."

'We moeten het niet wegduwen'

Tuitert zegt dat hij 'De Zelfmoordshow' een goed idee vindt en dat hij het van harte steunt. "Hoe meer ik er over deelde, hoe meer complimenten ik kreeg over hoe goed het was dat ik het bespreekbaar maakte. We moeten niet wegduwen dat mensen soms door een hel gaan. Als mensen weten dat ze er niet alleen in zijn, dan helpt dat misschien een beetje."

Taboe

Tuitert verbaast zich erover dat het onderwerp zelfdoding nog steeds in de taboesfeer zit. "Hoeveel mensen daar een reactie op geven, dat duidt wel dat het nog een taboe is. Dat is wel gek. Er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich ervoor schamen dat ze die gedachtes hebben of samen moeten leven met iemand die niet meer wil leven. Maar soms kun je iemand niet redden, dat is dan ook de realiteit. Dat is denk ik wel waarom het nog in de taboesfeer zit. Het gaat om verlies, pijn, verdriet. Dat is niet iets wat we allemaal met elkaar delen. Maar het is juist iets wat we met elkaar mogen delen."

De Zelfmoordshow

Kink zendt op 8 april, tussen 16:00 uur en 19:00 uur 'De Zelfmoordshow' uit. Dat is vlak na de sterfdag van rockster Kurt Cobain, die in 1994 zijn eigen leven nam. Tuitert ondersteunt het initiatief dus. De schaatser werd in februari 2010 olympisch kampioen op de 1500 meter.

Check hieronder het hele interview wat radiostation Kink had met Tuitert.