Schaatsicoon Rintje Ritsma blikt terug op 'ongemakkelijk' uitstapje: 'Moeten we de mensen echt niet aandoen'

Rintje Ritsma is een van de beste mannelijke schaatsers die Nederland heeft gehad, maar de inmiddels 55-jarige maakte ook op een totaal andere manier naam. De huidige bondscoach deed dat echter op een manier waar hij zelf wat ongemakkelijk op terugkijkt.

Viervoudig wereldkampioen allround, vijfvoudig medaillewinnaar op de Olympische Spelen en nog veel meer prachtige zeges en ereplaatsen. Ritsma won zo’n beetje alles wat er te winnen viel. Inmiddels is hij bondscoach en dus verantwoordelijk voor de teamsprint, mass start en ploegenachtervolging. Ook daar grossiert hij in ereplaatsen.

Bijzonder optreden The Masked Singer

Het weerhoudt hem er echter niet van om ook op andere manieren de publiciteit te zoeken. In 2019 bijvoorbeeld, toen De Beer van Lemmer meedeed aan het programma The Masked Singer. Hartstikke leuk, zou je denken. Maar Ritsma koestert ook de nodige andere gevoelens.

Dat vertelt hij in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside. "Ze vroegen of ik mee wilde doen", weet Ritsma nog goed. "Ik zei: 'ja, dat wil ik wel. Maar dan wil ik even een proefje doen en wil ik een eerlijk oordeel'." Ritsma bleek, zoals hij zelf al wist, een betere schaatser dan een zanger, maar de mensen achter het programma waren eigenlijk dolenthousiast.

Leuke, maar ongemakkelijke ervaring

"Toen heb ik nog gezegd dat we dit de mensen echt niet aan moeten doen", vertelt de bondscoach verder. Daar dachten de programmamakers anders over. "Nee, het valt wel mee." Dat viel het volgens Ritsma niet. "Het was een hele leuke ervaring. Maar ik heb me zelden zo ongemakkelijk gevoeld."

Als eerste ontmaskerd

Uiteindelijk werd Ritsma al vrij snel ontmaskerd omdat hij, verkleed als springbok, de minste stemmen van het publiek kreeg. Ook in de periodes daarna werd Ritsma nog veelvuldig gevraagd. Maar voor wekenlange avonturen bij Expeditie Robinson of Wie is de Mol? heeft hij simpelweg geen tijd. "Dan moet je rekening houden met een heel lange periode. Dat lukt me gewoon niet, om langer weg te gaan."

