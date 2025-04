Schaatsicoon doet opvallende uitspraak: ‘Ik heb he-le-maal niets gehoord'

In de Nederlandse schaatswereld is het nooit helemaal rustig. Er gebeurt altijd een hoop en de media-aandacht is enorm. Rintje Ritsma, bondscoach van de teamonderdelen, heeft zijn mening over hoe journalisten geregeld te werk gaan.

Ritsma is sinds het najaar van 2022 de bondscoach voor de onderdelen teamsprint, massastart en ploegenachtervolging. Daar is Nederland geregeld erg succesvol, maar er is ook altijd voer voor discussie. In de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside vertelt het schaatsicoon waar een goede bondscoach aan moet voldoen. “Dat je niet te veel aantrekt van commentaar dat er is”, brengt hij grappend uit. Toch zit er volgens hem een kern van waarheid in.

'He-le-maal niets gehoord'

De voormalig topschaatser loopt al zolang mee dat hij wel weet hoe het geregeld werkt met journalisten. Ook in de schaatswereld. “Als er gezeik is, willen ze allemaal wat van je weten. Dit seizoen ging het best wel goed. Het WK ging goed. Ik heb echt he-le-maal niemand gehoord.”

En dat vindt Ritsma frappant: “Op zich kunnen ze nu wat vragen. Het gaat nu goed, dan zijn ze er niet. Als er één iemand is die loopt te zeiken, dan gaan ze dat helemaal uitmelken. Dat zie je in het voetbal, dat zie je overal.”

Op de WK in Hamar wonnen de Nederlandse vrouwen goud op de teamsprint en ploegenachtervolging. Ook op de massstart was Marijke Groenewoud de beste. Daarnaast grepen de mannen nog knap zilver (teamsprint) en brons (ploegenachtervolging). Uitstekende resultaten dus, terwijl er geregeld ook gedoe is op die onderdelen.

Gedoe rondom Joy Beune

Zo is er wel eens landelijke discussie over de sterkste formatie op de onderdelen. Of ontstaat er zelfs een grote mediarel. Zo werden de incidenten rond Joy Beune, die een keer werd gediskwalificeerd vanwege een zichtbaar blote enkel én vanwege het niet dragen van een transponder, groot opgepakt.

Maar stoort Ritsma zich er aan? “Ik vind het helemaal prima, maar het valt wel op. Het typeert de media natuurlijk. Zij zitten ook op een smeuïg verhaal te wachten, dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. Een schaatser zullen ze nooit afbranden, maar een coach is heel fijn om af te branden.”

