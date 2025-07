Topschaatsster Suzanne Schulting is een van de succesvolste shorttracksters ooit. De laatste jaren richt ze zich, mede door een enkelblessure, op de langebaan. Maar de in Groningen geboren Friese grootheid heeft nog meer talenten en liefdes.

Op Instagram heeft de meervoudig olympisch kampioene in het shorttrack een video geplaatst waarin iemand piano speelt. Alleen de handen van die persoon zijn te zien, en een stukje van een grijze pet. Maar het is geen gekke gedachte dat Schulting de maestro op het pianokrukje is. Ze heeft namelijk al langdurig passie voor pianospelen.

'Ze kan het heel goed'

Suzanne Schulting heeft twee jongere tweelingzusjes: Jolien en Marieke Schulting. Zij werden in 2022 door RTL geïnterviewd over hun befaamde zus. Een van de vragen was, of Suzanne hobby's heeft naast het schaatsen.

"Piano spelen, daar is ze heel goed in", zo beaamden ze. "We hebben allemaal op pianoles gezeten. Want we moesten een muziekinstrument bespelen. Ze heeft ook een piano thuis. Suzanne kan het heel goed. Wij komen niet verder dan 'Mieke heeft een lammetje'".

Jammer

En in een artikel uit Dagblad van het Noorden uit 2020, wordt bevestigd dat de ijskoningin een plekje in het interieur inruimt voor de piano. Destijds was ze net naar een nieuwe woning in Heerenveen verhuisd. Ze begon met pianoles als jonkie. Toen ze in de puberteit zat, ging ze met tegenzin naar de lessen.

"Nadat ik gestopt was, zo op m’n zestiende ofzo, heb ik er nooit meer iets mee te maken willen hebben", legde ze uit. "Ik ben op m’n negende op pianoles gegaan, omdat dat moest van m’n ouders. Vooral m’n vader heeft het altijd jammer gevonden dat hij zelf nooit een instrument heeft gespeeld."

'Best weer leuk'

Jarenlang deed ze amper meer iets met haar vaardigheden op de toetsen. Maar het begon weer te kriebelen. "Afgelopen jaar begon ik toch weer te spelen bij m’n ouders thuis. En vond ik het best weer leuk", zegt Schulting. "Tuurlijk heb je piano’s van tienduizend euro. Maar dat verschil hoor ik toch niet. Ik heb hier 1500 euro voor betaald."

Beeld uit de post op Instagram van Suzanne Schulting

Ze is bescheiden over haar beheersing van de witte en zwarte toetsjes, die van oudsher van ivoor worden gemaakt. "Ik vind het mooi om klassiek te spelen. Stukken van Ludovico Einaudi zijn mijn favoriet. Heb ik van huis meegenomen. Op de piano win ik ook geen goud. Ik vind het gewoon leuk."