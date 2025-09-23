Sven Kramer mag dan al wat jaartjes gestopt zijn, nog altijd hoopt de meervoudig olympisch kampioen de jeugd te inspireren. Dat doet hij tegenwoordig met de Sven Kramer Academy. Vanaf komend schaatsseizoen opent een nieuwe achtste locatie op een 'historische plek'.

SKA viert dit jaar zijn vijfjarig bestaan. Dat doen ze door naar het Museumplein in Amsterdam te gaan. 'Sven's ultieme droom is dat ieder kind voor zijn of haar 12e jaar minimaal één keer het plezier van schaatsen heeft ervaren', valt te lezen in het persbericht dat is uitgebracht. "Ik heb veel te danken aan de schaatssport en wil met dit initiatief graag iets teruggeven. In de Academy wil ik mijn kennis, ervaring en netwerk beschikbaar stellen om vooral ook de jeugd de komende jaren te stimuleren en motiveren om te gaan schaatsen", aldus Kramer zelf.

Iconische plek

Douwe de Vries, de directeur van de SKA en voormalig topschaatser, noemt het 'fantastisch' dat ze kinderen hun eerste meters op het ijs kunnen laten maken op het Museumplein. In 1893 werd er achter het Rijksmuseum het eerste officiële WK allround verreden. Met Jaap Eden als wereldkampioen. "De nieuwe generatie krijgt de kans om kennis te maken met onze prachtige sport", zegt De Vries.

"Hoe bijzonder is het dat wij juist op deze historische plek het schaatsplezier bij de jeugd opnieuw kunnen aanwakkeren en zo bouwen aan de toekomst van onze sport", voegt de meervoudig wereldkampioen achtervolging eraan toe.

Sven Kramer Academy

Kramer is een van de meest succesvolle Nederlandse schaatsers aller tijden. Hij won vier keer olympisch goud, waaronder drie keer op rij op de 5000 meter (2010, 2014 en 2018). Kramer veroverde in totaal negen olympische medailles. Tussen 2007 en 2018 domineerde hij het allround- en langebaanschaatsen. In 2022 beëindigde hij zijn imposante carrière na zijn laatste race op de Spelen in Peking.

Tegenwoordig is hij commercieel directeur van schaatsploeg Team Essent. Ook bouwt hij verder aan de Sven Kramer Academy. In 2020 werd gestart in Thialf, twee jaar later werd er uitgebreid naar Tilburg en Enschede. Daarna volgden Groningen, Geleen, Zoetermeer, Leiden en dus Amsterdam.