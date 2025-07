Het aanstaande schaatsseizoen draait uiteraard om de Olympische Winterspelen in Italië. Het evenement is met afstand het belangrijkste item op de schaatskalender. Die is dan ook voor 2025-2026 aangepast en dat heeft vrij ingrijpende gevolgen.

De Nederlandse schaatsbond KNSB heeft de agenda voor binnenlandse evenementen gepubliceerd. Het eerste grote evenement is de NK afstanden 2026, van 31 oktober tot en met 2 november 2025 in Thialf. Dat is een reguliere datum voor dat toernooi.

Maar vanwege de Olympische Winterspelen (vrijdag 6 februari 2026 tot en met zondag 22 februari 2026) zijn er wat aanpassingen nodig. Zo heeft de internationale bond ISU besloten om één week eerder dan normaal de eerste World Cup van het seizoen in te plannen. En in verband daarmee zijn ook diverse Nederlandse nationale evenementen een weekje naar voren gehaald.

Zomerijs

Zo kan het gebeuren dat de eerste afspraak op de langebaankalender van de KNSB al op 20 september staat. Dan is er een plaatsingswedstrijd voor de eerste Holland Cup, een jaarlijks terugkerende serie schaatswedstrijden die wordt georganiseerd door de KNSB. Op 21 september is het tijd voor Mass start competitie 1. Die twee evenementen vinden dus plaats terwijl het nog zomer is, want de (astronomische) herfst begint pas op maandag 22 september 2025.

Ter vergelijking: het afgelopen seizoen ging van start met de International Thialf Race op 28 september 2024, al in de herfst. Wel is het gelukt om het schaatsseizoen 2025-2026 af te ronden vlak voordat de lente weer begint. Op 13 en 14 maart 2026 wordt de Viking Race gehouden in Thialf. Die wedstrijd voor junioren is het sluitstuk van een heel druk seizoen, waarin bijvoorbeeld ook nog de WK allround en WK sprint plaatsvinden in Heerenveen.

Geld voor olympische medailles

Bij de Olympische Winterspelen in Italië wordt voor de laatste keer door de Nederlansde olympische bond prijzengeld uitgekeerd na het behalen van een plak. De sportkoepel reserveert voor een complete olympische cyclus (Zomer- en Winterspelen) steeds 2 miljoen euro en vindt die uitgave niet meer te verdedigen. "NOC*NSF geeft prioriteit aan talentontwikkeling en begeleiding van topsporters, en aan goed voorbereide deelname aan internationale wedstrijden", stelt de sportkoepel.