Een medaille winnen op de Olympische Spelen is voor topsporters zo'n beetje het hoogst haalbare. Maar vanaf de Zomerspelen van 2028 in Los Angeles komen de Nederlandse atleten er bekaaider vanaf. Door een 'zuur besluit' zit topschaatsster Jutta Leerdam bijvoorbeeld nog net aan de goede kant, maar is topatlete Femke Bol één van de eerste slachtoffers.

NOC*NSF keert op de Olympische en Paralympische Spelen van Milaan namelijk voor het laatst een bonus uit aan medaillewinnaars. De sportkoepel reserveert voor een complete olympische cyclus (Zomer- en Winterspelen) steeds 2 miljoen euro en vindt die uitgave niet meer te verdedigen. "NOC*NSF geeft prioriteit aan talentontwikkeling en begeleiding van topsporters, en aan goed voorbereide deelname aan internationale wedstrijden", stelt de sportkoepel.

Bedrag per medaille op Winterspelen

De medaillebonus in Milaan bedraagt 30.000 euro bij goud. Een winnaar van een zilveren plak krijgt 15.000 euro, brons levert 7500 euro op. Een topsporter heeft recht op maximaal één bonusbedrag. Paralympiërs ontvangen bij goud een bonus van 20.000 euro. De schaatsers, van wie veel medailles worden verwacht op de komende Winterspelen in februari 2026, zijn dus de laatste sporters die een bedrag krijgen. Voor de Zomerspelen in 2028 in Los Angeles is voor het eerst geen geld meer beschikbaar, waardoor bijvoorbeeld Femke Bol niks 'extra's' meer krijgt.

'Leven van een minimum'

NOC*NSF noemt het afschaffen van de bonussen een noodzakelijke keuze. "Het moeten beëindigen van het bonussysteem gaat ons vooral aan het hart voor winnaars in sporten waar nauwelijks sponsorcontracten zijn", zegt André Cats, directeur topsport van NOC*NSF, op de website. "Veel topsporters leven van een minimum, omdat ze voorrang geven aan hun topsportcarrière. Ook een stipendium - een uitkering die samenhangt met hun status als sporter - is een bescheiden bedrag." Ook noemt Cats de bijdrage een blijk van waardering.

'Zuur besluit'

De atletencommissie is niet blij met het besluit. "Wij pleiten al jaren voor een betere inkomenspositie voor alle sporters, inclusief pensioenopbouw", zegt voorzitter Inge Janssen op de website van NOC*NSF. "Ook zien wij graag een afschaffing van de inkomensgrens, zodat sporters meer ruimte hebben om naast hun stipendium geld te verdienen. We zijn hierover in goed gesprek met NOC*NSF. De timing van dit besluit vinden we dan ook zuur, omdat er nu nog geen zicht is op concrete verbeteringen van de inkomensvoorziening of voor ruimere commerciële mogelijkheden in de olympische en paralympische overeenkomst."

Extra prijzengeld

De atletiekfederatie zorgde op de afgelopen Zomerspelen voor een extra potje prijzengeld voor de medaillewinnaars in Parijs. Of dat er in Los Angeles weer komt en of ook andere sporten dat voorbeeld gaan volgen, is niet bekend.