Jutta Leerdam is al weken niet meer in Nederland te vinden. Ook de ijsbaan is voor haar inmiddels al bijna in de vergetelheid geraakt. Logisch ook, want de schaatskampioene geniet al lange tijd van een zonovergoten vakantie in de Verenigde Staten. Maar toch vertelt ze woensdag openhartig over een groot gemis uit haar sport.

Jutta Leerdam leeft tegenwoordig meer het leven van een filmster dan van een professionele schaatsster. Met een wekenlange vakantie in een luxe resort op Puerto Rico en een aantal bijzondere uitstapjes. Onlangs straalde ze nog samen met vriend Jake Paul bij een MMA-evenement. Maar toch begint het schaatsen zo langzamerhand weer te kriebelen bij Leerdam.

Groot gemis

Als echte influencer deelt de 27-jarige Westlandse op TikTok een video waarin ze terugblikt op de prachtige wintermaanden die ze beleeft heeft. En dan vooral op één uniek evenement waar ze onderdeel van was: de Olympische Spelen in Milaan. Als ze daar aan terugdenkt, blijkt ze het toch wel te missen.

"Och, ik mis de Olympische Spelen", schrijft Leerdam bij de video. "Mijn fotogalerij is bijna vol dus misschien moet ik wat video's verwijderen." Alleen de beelden die ze laat zien zijn nou net niet de video's die ze wilt verwijderen. Ze neemt haar volgers mee op een reis langs de mooiste momenten van de afgelopen Winterspelen.

Langer doorgaan?

Zo zien we het moment dat Leerdam straalt als ze haar gouden medaille in ontvangst mag nemen op de 1000 meter, geflankeerd door Femke Kok die naar het zilver snelde. Ook het moment als ze na haar triomftocht over de streep komt, en beseft wat voor wereldprestatie ze heeft afgeleverd, mag niet ontbreken. Uiteraard laat ze ook beelden zien van de diverse huldigingen en de mooie momenten die ze met haar ouders ervoer.

Het feit dat Leerdam een soort heimwee heeft naar de Olympische Spelen doet de geruchten over haar toekomst opnieuw aanwakkeren. Waar alle andere Nederlandse topschaatsers alweer volle bak bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, geldt dat niet voor haar. Zij draait een volledig eigen programma. Maar als ze de Winterspelen echt zo erg mist, is er maar één manier om daar vanaf te komen. En dat is omdoor nog een olympische cyclus te draaien en door zichzelf opnieuw te kwalificeren. Mogelijk is dat zelfs in Thialf. Wie weet kunnen we dus nog wat jaartjes genieten van Leerdam op de schaatsbaan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover