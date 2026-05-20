Het 'hamertje' van Jutta Leerdam werd tijdens de Olympische Spelen ineens wereldberoemd. Camera's pikten in Milaan een opvallend moment op bij de Nederlandse topschaatsster langs de boarding en binnen no-time gingen de beelden viraal. Fans vroegen zich massaal af wat er precies gebeurde en of er misschien sprake was van een blessure. Volgens de fysio van dienst was het niet zo spannend als het leek.

Alles moest voor Leerdam wijken voor de olympische droom. Ze zette haar eigen team op met coach Kosta Poltavets en betrok ook fysiotherapeut Aernout Lubbers er bij. Toen er daags voor de olympische 1000 meter met een hamertje op haar al zo vaak geplaagde enkel werd getikt, werd er gevreesd voor een blessure.

Volgens Lubbers zelf was er echter weinig spannends aan de hand. "Als iets niet goed beweegt, dan geven we er een tik op. Door die impuls gaat een gewricht weer meebewegen zoals het zou moeten", legt hij uit aan Schaatsen.nl.

Grote chaos rondom Jutta Leerdam

Dat er zoveel ophef ontstond rondom dat moment, had hij totaal niet zien aankomen. "Ik vond het grappig dat het zo groot werd gemaakt", vertelt hij. Online werd volop gespeculeerd over de fysieke toestand van Leerdam, terwijl ook haar keuze om de media even op afstand te houden onderwerp van gesprek werd. Lubbers hield zich bewust op de achtergrond. "Het gaat dan heel snel specifiek over de klacht van de sporter. En daar ga ik niks over vertellen."

De olympische periode kijkt hij vooral met veel trots en plezier op terug. De specialist maakte van dichtbij mee hoe Leerdam en haar kleine team stap voor stap richting absolute topvorm groeiden. Vooral het gezamenlijke gevoel maakte indruk op hem."“Uiteindelijk draag je het met z’n allen", zegt Lubbers. "En daarom was dit hele traject natuurlijk ook zo geweldig."

Succesformatie 'een gekkenhuis'

Volgens hem voelde het team rondom Leerdam soms als "een soort gekkenhuis", al bedoelt hij dat juist positief. Met de andere stafleden ontstond een unieke dynamiek. "Allemaal mensen met hun eigen bijzondere genialiteit." In de ogen van Lubbers vertrouwde het kleine team blind op elkaar. "Je moet een kronkel hebben", lacht hij.

Goud als ultieme beloning

Op de dag van de olympische 1000 meter viel uiteindelijk alles samen. Lubbers voelde al vroeg in de race dat het goed zat. "In de tweede bocht wist ik dat het ging lukken. Het klopte volledig. Haar versnelling, haar timing, haar slag."

Na afloop sprak Leerdam uitgebreid haar dankbaarheid uit richting haar team. Voor Lubbers zit daar uiteindelijk de grootste beloning van zijn werk. "Ik hoef niet van de daken te schreeuwen dat ik geholpen heb", stelt hij. De fysiotherapeut en bewegingsspecialist vindt het veel waardevoller wat zijn aandeel in het succes is geweest.

Toekomst Jutta Leerdam

Voor Lubbers is het nog niet duidelijk of hij in de toekomst met Leerdam blijft werken. De 27-jarige Nederlandse twijfelt over haar bestaan als schaatsster. Komende zomer hakt ze die knoop door. Ze heeft er nooit een geheim van gemaakt aan kinderen te willen beginnen met verloofde Jake Paul. Ook staat er nog een bruiloft op de planning.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover