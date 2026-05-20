Sven Kramer is al even gestopt met schaatsen op het allerhoogste niveau, maar is nog altijd in de sport actief. Bijvoorbeeld als commercieel directeur van Team Essent. Zijn partner Naomi van As ziet een andere eervolle taak voor Kramer ook wel zitten, zo vertelt ze aan Ellen Hoog.

De twee ex-tophockeysters bespreken in hun Sportnieuws.nl-podcast de sportweek en daardoor komt het schaatsen uiteraard ook ter sprake. Bij de NOS verandert er namelijk een hoop. Verslaggever Bert Maalderink nam al afscheid en vorige week werd duidelijk dat Erben Wennemars na 17 jaar stopt als analist.

Hoog vraagt zich af op Kramer niet de opvolger van Wennemars kan worden. "Is dat iets voor Sven? Of zou hij iets te scherp zijn voor de NOS?" Van As, die al lange tijd samen is met het schaatsicoon, weet wel hoe hij er over denkt. "Dat is niks voor Sven. Hij moet het gewoon zelf heel leuk vinden. Het is niks voor hem, denk ik. En dat zegt hij zelf ook. Ik zou het wel leuk vinden, op zich."

Van As ziet een carrière voor Kramer als analist wel zitten en legt uit waarom. "Hij heeft veel ervaring, ook een heel eigen kijk op dingen, is natuurlijk vrij uitgesproken. Neemt ook geen blad voor de mond." Hoog oppert dat Kramer misschien té scherp is, maar Van As ziet daar geen probleem in. "Ik denk dat het juist voor de luisteraar ook leuk is."

Het klinkt allemaal leuk en aardig, maar Van As weet ook dat zijn geliefde het niet gaat doen. Maar wie dan wel? De eerste die Van As te binnen schiet is Koen Verweij. "Omdat het een jongen is die geen blad voor de mond neemt, zegt wat hij denkt en het is ook een opvallend type. Gewoon grappig."

Hoog oppert Kjeld Nuis als analist. "Die gaat misschien nog even door, maar als hij stopt zou hij een goede zijn." Daarnaast valt ook de naam van Thomas Krol. Van As: "Kan ook. Is wel keurig, denk ik." En misschien wordt Wennemars wel helemaal niet vervangen. "Ik denk dat ze eigenlijk niet per se mensen zoeken, want ze hebben er al heel veel." Onder meer Mark Tuitert, Ireen Wüst en Irene Schouten zijn als analisten aan de NOS verbonden.

Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As nemen speciaal voor Sportnieuws.nl elke maandag de sportweek door in de podcast En Door... In de nieuwste aflevering aandacht voor onder anderen de nieuwe hobby van Sven Kramer, het vertrek van Erben Wennemars en de afkeer van een olympisch schaatstoernooi in Thialf. Luister de nieuwe aflevering hieronder of in je favoriete podcastapp.

