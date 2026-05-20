Kjeld Nuis is samen met Team Reggeborgh op trainingskamp op het Spaanse eiland Mallorca. Daar beult de topschaatser zich behoorlijk af op de racefiets, in het krachthonk en op de atletiekbaan. Maar woensdag deelde Nuis pijnlijke beelden. Hij heeft een behoorlijke smakkerd gemaakt.

De atleten van Team Reggeborgh zijn sinds begin deze week neergestreken op Mallorca om zich daar in de zon optimaal te kunnen voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Dat doet de groenzwarte formatie op allerlei manieren, waarvan de racefiets er eentje is. Alleen zit een ongeluk in een klein hoekje. Daar kwam de ervaren Kjeld Nuis op een pijnlijke manier achter.

Flinke smakkerd

Mallorca leent zich natuurlijk bij uitstek als perfecte plek om te fietsen. Met een imposante bergketen langs de kust van het eiland zijn er genoeg hoogtemeters om af te leggen. Daar had Nuis, volgens zijn eigen Instagram, veel moeite mee. "Omhoog was zwaar", schrijft hij in een story bij beelden van een beklimming. Maar de pijn die hij daar in zijn benen voelde, zijn niks met waar hij later mee te maken kreeg.

De meervoudig olympisch kampioen deelt later immers pijnlijke beelden van zichzelf. "Moeilijke schuiver heb ik net gemaakt", valt er te horen. Nuis is onderuit gegaan met de racefiets en heeft diverse forse schaafwonden aan de linkerzijde van zijn lichaam. Zowel zijn bovenbeen als zijn sleutelbeen zitten flink onder het bloed. Bovendien is ook zijn kenmerkende Team Reggeborgh-outfit deels opengescheurd.

Goed behandelen

De 36-jarige Nuis zal zich dus eens even goed moeten laten behandelen, door eerst de wonden schoon te spoelen en ze vervolgens te desinfecteren. De beelden ogen op het eerste gezicht vrij pijnlijk, maar de geboren Leidenaar lijkt er zelf in ieder geval wel de humor van in te kunnen zien. Hopelijk plakt hij vannacht niet te veel aan zijn laken, een bekend probleem bij professionele wielrenners.

Vriendin Joy Beune steekt hem in de reacties in ieder geval een hart onder de riem. Voor Nuis zit er niks anders op dan zijn wonden te likken en gewoon weer verder te gaan met het trainingskamp. Met zijn fitheid is immers niks mis. Dat bewees hij eerder al, door als oudste teamlid zijn volledige ploeg op sleeptouw te nemen tijdens een skeelersessie.

