Irene Schouten was dé koningin van de vorige Winterspelen in Peking. Inmiddels is de 33-jarige meervoudig olympisch- en wereldkampioene al anderhalf jaar gestopt. Toch heeft ze via een omweggetje alsnog een rol voor de aankomende Spelen in Milaan.

"Het kan heel snel gaan", lacht Schouten tegen Sportnieuws.nl als ze gespot wordt als kaartjesverkoper voor het Staatsloterij TeamNL Huis in Milaan. In Utrecht ziet ze ex-topschaatser Erben Wennemars de show stelen in hun nieuwe rol. "Hij is de beste kaartverkoper, het lijkt wel zijn vak. Hij kan heel goed praten", zegt ze grappend.

'Ik had het niet gedacht'

Dat ze bij de aftrap van de fanbeleving voor de komende Winterspelen tóch nog een rolletje heeft, vindt ze leuk. "Ik had een paar jaar geleden niet gedacht dat ik hier nu zou staan om kaartjes te verkopen. Maar het is leuk dat ik zo verbonden blijf aan het schaatsen en de Olympische Spelen."

'Voor de rest valt het mee'

Dat is niet zo gek, want de 33-jarige Schouten was op de vorige Winterspelen in 2022, onklopbaar. Ze won goud op de 3000 meter, de 5000 meter én de massastart. Vier jaar later, terwijl ze nog niet eens heel oud is, is ze alweer ruim anderhalf jaar gestopt. Ze leeft dan ook op een heel andere manier toe naar de Spelen in Milaan. "Toen was ik er elke dag mee bezig, nu alleen als ik er iets van zie. Online bijvoorbeeld, voor de rest valt het best wel mee."

Feestje in Staatsloterij TeamNL Huis

Als vijfvoudig medaillewinnares op de Olympische Spelen is ze ervaringsdeskundige op het gebied van feestjes vieren in de TeamNL-feesthuizen. "In Pyeongchang (2018, red.) heb ik een feestje gevierd, maar ik denk dat er in Milaan heel veel meer fans gaan komen omdat het in Europa is. Dat kun je niet vergelijken. Voor de sporters is het heel leuk dat het in Europa is, want het wordt een mooi feestje." In Peking waren wegens de coronapandemie feestjes sober.

Joy Beune

Naar wie kijkt Schouten het meeste uit op de Spelen in Milaan? Met andere woorden: van wie verwacht ze dat diegene in de buurt kan komen van haar status als koningin van de vorige Spelen? Ze geeft een opmerkelijke top drie: "Ik verwacht van de TeamNL-meiden veel. Joy Beune, Merel Conijn en Femke Kok. Dat zijn meiden waar ik wel naar uitkijk om ze te zien knallen."