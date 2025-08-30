Voormalig topchaatsster Irene Schouten heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Na haar loopbaan werpt de olympisch kampioene zich op een nieuwe passie en zaterdag boekte ze daar een bevredigend succes mee.

Schouten zet een keten van sportscholen op waarin de methode reformer pilates wordt toegepast. Schouten is zelf gek op die methode. Onder meer tijdens haar zwangerschap, in 2024, stortte ze zich op de pilatesoefeningen die met een machine (de reformer) worden uitgevoerd.

Schouten richt zich met RFRMR vooralsnog op West-Friesland, een regio in Noord-Holland. Zaterdag 30 augustus 2025 was het zover: de vestiging in Enkhuizen opende de deuren. Het is de tweede vestiging die open gaat. Dat is uiteraard reden voor een feestje. Over belangstelling hoeft de uiterst succesvolle atlete niet te klagen: er stond een aardige rij voor het pand.

Dreamteam

Schouten is zeer in haar nopjes met hoe het gaat met haar keten, RFRMR. Ze noemt de groep met collega's het 'dreamteam'. Ook spreekt ze haar dank uit richting haar partner, Dirkjan Mak. Hij heeft met eigen handen de panden verbouwd, zodat ze de geschikte omgeving zouden vormen voor de activiteiten van RFRMR.

Ze is overweldigd, zo blijkt uit haar woorden op Instagram: "Wauw! Wat een fantastische dag tijdens de opening van RFRMR Enkhuizen! Bedankt voor jullie komst! Vanaf maandag gaan we van start met de lessen." En in een stukje van haar speech valt dit te horen: "Het was toch meer werk dan we hadden gedacht."

Reformer

Schouten is sinds dit jaar druk in de weer met Reformer Pilates. Het is gericht is op kracht, balans, flexibiliteit en blessurepreventie. Samen met overbuurvrouw Bakker kwam ze op het idee om een eigen onderneming op te richten: RFRMR. De voormalig schaatsster is ook gecertificeerd Reformer Pilates-instructrice. "Ik ben er een beetje aan verslaafd", zei ze onlangs nog.

Schouten had dit jaar ook de hoop een eigen marathonploeg op te richten. Maar dat plan ging niet door vanwege de ziekte van haar zoontje. "Dit jaar ga ik het niet redden, maar ik heb het nog niet helemaal afgesloten", was ze er eerlijk over.