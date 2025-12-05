De Noorse Ragne Wiklund heeft goud gewonnen op de 5000 meter bij de World Cup. Ze bleek op de langste afstand bij de vrouwen onverslaanbaar, zelfs voor Joy Beune en de teruggekeerde Nederlands kampioene Merel Conijn.

Conijn keerde in Heerenveen terug in de World Cup, nadat ze de eerste wedstrijden in Noord-Amerika oversloeg. De Nederlands kampioene op de 5000 meter kreeg een wildcard voor de strijd in Thialf. Ze startte in de eerste rit van de A-groep en werd vijfde met een tijd van 6:53.30. Daarmee stelde ze wat teleur. Op het NK reed ze nog 6.41.48. Beune was daar afwezig wegens ziekte.

Dit was dus haar eerste officiële 5000 meter van het seizoen. Op de eerste World Cups in Noord-Amerika was de 3000 meter de langste afstand bij de vrouwen. Beune werd in Thialf derde met een tijd van 6:51.83. Ze blijft wel eerste in het klassement.

Wiklund won met 6:49.01. De Canadeese Isabelle Weidemann werd tweede met haar tijd van 6:51.83. De Belgische Sandrine Tas verraste met een nationaal record. Ze reed 6:52.24 en dat was goed voor plek vier. De Nederlandse Bente Kerkhoff reed 6:57.17.

