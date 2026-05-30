Olympisch schaatskampioene Jutta Leerdam heeft de tijd van haar leven op Puerto Rico, waar haar verloofde Jake Paul een landgoed heeft. Als Paul zelf even druk is of op reis, dan heeft Leerdam altijd nog haar andere grote liefde paraat: hond Thor.

Of we Leerdam na de zomerstop weer op het ijs zien is vooralsnog niet bekend. Nadat ze de olympische 1000 meter won in Milaan zette ze een punt achter haar seizoen. Ze sloeg dus de WK sprint over en liet zich ook niet zien bij de schaatsshow De Zilveren Bal.

Verder deed ze geen enkele heldere mededeling over haar plannen. Wel lijkt haar team Kafra uit elkaar te vallen, want de schaatsers die daar onder contract stonden, hebben niks gehoord over een voortzetting en zoeken dus elders onderdak.

Hond Thor

Met hond Thor heeft Leerdam een uitstekende band. Elke keer als ze Puerto Rico verlaat doet ze dat met een brok in haar keel, niet alleen omdat ze haar geliefde Paul dan moet missen, maar ook omdat ze meer tijd had wllen doorbrengen met de viervoeter.

In een video op TiKTok van zaterdag heeft ze een foto van Thor als thumbnail gebruikt. Dat is het plaatje dat je ziet voordat je een video kiest en die gaat afspelen. Op het hoofd van Thor heeft Leerdam een gouden kroontje geplakt via een programma voor beeldbewerking. Ze is erg onder de indruk van het resultaat. Het bijschrift van de video is namelijk: "De omslagfoto van deze video staat in mijn top 3 van beste werken."

Nieuwe vrienden

De video begint met Jutta die in een golfkarretje rijdt en Thor als bijrijder heeft. "Ik weet niet hoe ik het heb geflikt, maar ik kreeg Thor mee voor een wandeling", zegt ze. "Dus hij gaat wat oefeningen doen!" Thor mag die oefeningen doen op het strand, waar hij het naar zijn zin heeft en nieuwe vrienden maakt. "Ik denk dat hij plezier heeft", zegt ze, terwijl Thor zich uitstrekt in het water.

@juttaleerdam The cover photo of this video is in my top 3 best work ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Terug in huis geeft ze Thor een douche. "Nu is hij moe", constateert ze, terwijl Thors koppie op haar benen rust.

Zusje Beaudine Leerdam

Eerder in de week kreeg Leerdam bezoek van haar zusje Beaudine. De 19-jarige Beaudine lijkt zich prima te vermaken bij haar zwager thuis. Ze dook ook al op in het luxe wagenpark van Paul. De Amerikaanse bokser heeft meerdere peperdure auto's in bezit en gaf er onlangs ook een cadeau aan Leerdam. Zij kreeg een Mercedes Brabus G-klasse met een waarde van zo'n 500.000 euro.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover