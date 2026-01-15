Bij het programma De Oranjewinter duikt zo nu en dan een grote sportnaam op en dat was in de aflevering van donderdagavond niet anders. Toen zat de legendarische ex-schaatser Carl Verheijen in de studio. Hij mocht uiteraard zijn zegje doen over de Olympische Winterspelen, maar kreeg ook flink wat tegengas van een andere gast.

Verheijen heeft al jarenlang een prominente taak tijdens de Winterspelen. Hij mag voor de tweede keer op rij als chef de mission namens Nederland alles in goede banen leiden. Dat moet in februari gebeuren tijdens de Spelen, maar Verheijen is nu natuurlijk ook al razend druk met van alles en nog wat. Zoals verschijnen in De Oranjewinter.

Daar mocht hij de kijkers bijpraten over het schaatsen. Na het meeslepende olympisch kwalificatietoernooi zijn de tickets verdeeld en daar was natuurlijk een hoop om te doen. Marcel Bosker kreeg ten koste van Tim Prins een aanwijsplek en Joy Beune liep een startbewijs voor haar geliefde 1500 meter mis. Verheijen denkt niet dat het OKT nog voor veel heisa gaat zorgen.

Veel wereldtoppers

"Dat was in onze tijd ook al", aldus de 50-jarige. "Op het moment dat je je plaatst, dan ben je lid en geplaatst. Dan ga je vol voor de medaille." En het kan volgens de voormalig specialist op de lange afstanden nou eenmaal voorkomen dat grote namen de boot missen. "We hebben zoveel wereldtoppers, dat je er altijd een paar thuis moet laten."

Desalniettemin zet Verheijen als chef de mission hoog in met TeamNL. De ambitie is duidelijk. "Top 10. De vorige Spelen hadden we acht gouden medailles, dat willen we heel graag evenaren." In 2022 was er inderdaad acht keer goud en eindigde Nederland op de zesde plaats op de medaillespiegel. In 2018 reikte Nederland zelfs tot de vijfde plaats.

Kritiek van Chris Woerts

Allemaal leuk en aardig, maar dat schaatsen kan Chris Woerts niet bekoren. De sportmarketeer zit naast Verheijen en steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. "Shorttrack vind ik leuk, dat is dynamisch. Maar als ik kijk naar Jorrit Bergsma en de 10 kilometer..." Zulke afstanden kunnen Woerts niet bekoren. "Dat gaat zo langzaam..."

Wel kijkt hij in algemene zin uit naar de Spelen, al kan hij het niet laten om toch een steekje uit de delen aan de schaatswereld. "Ik ben heel blij dat de kunstrijders meegaan, skeleton en bobbers. Maar schaatsen... Van de 93 landen (op de Winterspelen, red.) doen er 27 mee aan schaatsen. Bij het WK darts deden 34 landen mee, ik maak maar even een vergelijking."

Weerwoord van Carl Verheijen

Verheijen hoort het allemaal braaf aan, maar volgens de meervoudig wereldkampioen zeggen die statistieken lang niet alles. "Schaatsen is de meest brede discipline binnen de wintersport. Zeker de lange afstanden. Je hebt (bij de mannen, red.) een Fransman, een Pool, een paar goeie Amerikanen."

