Voor Jutta Leerdam komt hét moment uit haar topsportcarrière steeds dichterbij. De Nederlandse schaatsster staat volgende maand op de Olympische Spelen en kan dan voor de eerste keer een gouden plak winnen. Als haar gevraagd wordt wat haar doel in Milaan is, komt ze echter met een ander antwoord.

Sinds het olympisch kwalificatietoernooi laat Leerdam vrij weinig horen via haar sociale kanalen. Op het OKT plaatste ze zich op eigen kracht op de 500 meter, maar op haar geliefde 1000 meter leek het uit te draaien op een drama. Ze viel in de tweede bocht, was in tranen en moest dus afwachten of ze een aanwijsplek kreeg voor die afstand.

Vraag van TeamNL

Dat kreeg ze, mede door het feit dat ze al tweevoudig wereldkampioene is op die afstand, ze olympisch zilver won op de vorige Spelen en ook dit seizoen goed was voor een wereldbekerzege. Leerdam komt op de Spelen dus op twee afstanden in actie. Op de sociale media-kanalen van TeamNL werd aan het schaatsicoon gevraagd was haar doel voor de Spelen was.

Ander antwoord dan Joy Beune

Joy Beune schreef eerder vol overtuiging een medaille met nummer '1' (goud dus) op, maar Leerdam krabbelde een andere doelstelling op het krijtbordje. Wat wil zij bereiken in Milaan? "Gelukkig zijn en mijn volledige potentieel benutten."

Bij TeamNL weten ze genoeg. "Jutta is klaar voor de Winterspelen." Overigens was er ook een piepkleine getekende medaille te zien

Jake Paul ook op Winterspelen

Waar dat toe gaat leiden, dat weten we over een paar weken. Op maandag 9 februari is het de dag van de waarheid voor Leerdam. Dan is het immers tijd voor de 1000 meter. Bijna een week later, op zondag 15 februari, vindt de 500 meter plaats. Ze zal in Milaan ook gesteund worden door haar verloofde Jake Paul, die volgens schaatslegende Marianne Timmer 'de show gaat stelen' met de schaatsster.

