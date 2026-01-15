Over het programma De Oranjewinter is een hoop te doen. Jack van Gelder, een graag geziene vaste gast bij het programma, is sinds het dit jaar weer op de buis is er niet bij. Daarover ontstonden er een hoop merkwaardige verhalen, waardoor Hendriks het nodig vond om duidelijkheid te scheppen.

Dat deed ze aan het begin van de uitzending omdat ze wel klaar lijkt met alle verhalen die er ronde doen. RealityFBI claimde bijvoorbeeld dat Van Gelder niet welkom was vanwege zijn gedrag achter de schermen. Dat zou namelijk niet bepaald netjes zijn. Volgens Hendriks zit de vork anders in de steel.

"Ik heb het al eerder gezegd: we zijn twee weken geleden begonnen aan De Oranjewinter", zo trapt Hendriks haar relaas af. Vervolgens wendt ze zich tot Rutger Castricum, die tegenover haar zit. "We hebben gekozen om vooral jou de beurt te geven en om een beetje te kijken hoe die anderen, zoals Raymond (Mens) en Thomas (van Groningen) het doen." Castricum kan het niet laten om te grappen over de situatie. "Dus hij scheldt niet achter de schermen? Bij mij doet hij het vooral voor de schermen."

Terug tijdens De Oranjezomer?

De kans is dus groot dat Van Gelder er tijdens De Oranjezomer weer zit. Zeker rondom het WK voetbal zal er waarschijnlijk een beroep op hem worden gedaan om het een en ander te duiden.

"Dat betekent dat Jack er deze editie niet bij is. Maar dat heb ik al eerder gezegd: dat hij van de zomer weer gewoon terug is. In welke frequentie, dat doen we altijd in overleg. Maar dat is het simpele verhaal", zo sluit Hendriks af over het voormalig icoon van NOS Sport.

Reactie van Jack van Gelder

Vorige week had Van Gelder zelf al zijn verhaal gedaan op X. "Ik lees de meest vreemde artikelen in de media over mijn afwezigheid bij De Oranjewinter. De redactie heeft besloten om mijn deze cyclus niet uit te nodigen. Daar is niets vreemds aan. Ik ben freelancer. Hélène valt niets te verwijten. Zij verdient alle heisa niet." Hendriks liet begin januari overigens ook al wat los over Van Gelders absentie. Toen had het volgens haar 'met vakanties te maken'.