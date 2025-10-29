De Olympische Winterspelen in Milaan zijn nog precies 100 dagen ver weg en dus vond NOC*NSF het weer eens tijd om een update te geven over de gang van zaken. Chef de mission Carl Verheijen geeft een deadline en een 'heel spannende tijd' aan. Ook wordt er gesproken over een enorme uitdaging.

Het vuurtje begint al aangewakkerd te worden bij de hoofdrolspelers rond TeamNL. André Cats, directeur topsport bij de Nederlandse sportkoepel, weet dat de openingsceremonie in het grote en iconische voetbalstadion San Siro in Milaan nog 100 dagen verwijderd is. "Na de Zomerspelen van Parijs zijn we opnieuw te gast in een Europese stad van formaat. Dat betekent dat we relatief dicht bij huis weer kunnen genieten van de prestaties van TeamNL en onze sporthelden in de sneeuw en op het ijs kunnen toejuichen. Bij ons begint het vuur alweer aan te wakkeren."

Logistieke uitdaging

Dat de topsport zo dichtbij huis is, betekent niet dat de organisatie ook veel makkelijker is dan bijvoorbeeld de vorige Winterspelen in de Chinese stad Peking. Sterker nog: Kats spreekt van een enorme opgave. "De Spelen van Milaan Cortina zijn geografisch de meest verspreide Olympische Winterspelen in de geschiedenis. De afstanden en verbindingen tussen de verschillende bergdorpen zijn logistiek uitdagend, maar daar hebben we ons uitstekend op voorbereid. Onze sporters worden op iedere locatie professioneel ondersteund door ons team."

'Het wordt heel spannend'

Voor chef de mission Verheijen breken er nu spannende tijden aan. Hij gaat op alle disciplines zien wie zich gaan plaatsen voor de Spelen in Milaan. Hoewel het nog kort dag is tot de Spelen, weet hij pas in het nieuwe jaar welke grote namen hem vergezellen naar de Italiaanse stad. "Op maandag 5 januari is de teampresentatie en maken we bekend wie er in TeamNL zitten voor de Olympische Spelen. We verwachten tussen de dertig en veertig sporters mee te nemen. Het wordt dus nog heel spannend de komende tijd."

'Altijd verrassingen'

De ambitie om in de top tien van het medailleklassement te eindigen, staat nog als een huis. Toch wordt dat ook geen makkie, ziet Verheijen. "Dat is onze ambitie en we weten dat dit zeker een uitdaging wordt: andere landen hebben niet stilgezeten, de concurrentie en het niveau van de sporten is ongekend. En op de Spelen zijn er altijd verrassingen, dat maakt het juist zo mooi."