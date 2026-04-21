Ze was jarenlang één van de grote sterren van het vrouwenschaatsen, maar de imponerende carrière van Brittany Bowe zit er op. De vrouw die nog altijd houdster is van het wereldrecord op de 1000 meter besloot er na de Spelen mee te stoppen, maar haar afscheid gaat niet geruisloos voorbij. Al wil Bowe zelf vooral andere mensen bedanken.

Met zes wereldtitels, twee olympische bronzen medailles, ontelbare wereldbekerzeges en een wereldrecord van zeven jaar oud in haar bezit is de loopbaan van Bowe (38) indrukwekkend te noemen. Daar was ze voor een flink deel natuurlijk zelf verantwoordelijk voor, maar Bowe wil in een groot interview met Schaatsen.nl ook een hoop andere belangrijke personen uit haar leven in het zonnetje zetten.

Zo is Bowe de Amerikaanse skeelercoach Renee Hildebrand dankbaar, net als haar vader, moeder en zus. Bowe is naar eigen zeggen 'gezegend' met haar familie. "Mijn dromen zijn altijd hun dromen geweest." Ook schaatscoach Ryan Shimabukuro krijgt een eervolle vermelding, net als haar verloofde Hilary Knight, collega Erin Jackson en de supporters die de Amerikaanse haar hele carrière steunden.

Bekende vrouw van Jorrit Bergsma

Wie Bowe ook graag wilde benoemen, was Heather Bergsma. Als topschaatsster brak ze door als Heather Richardson en samen met Bowe vocht ze ontelbaar veel duels uit op de 500, 1000 en 1500 meter. 'Heather heeft een enorme rol in mijn carrière gespeeld. Om vanaf de eerste dag in Salt Lake City met haar te kunnen trainen heeft me geholpen zo snel aan de top te komen en er zo lang te blijven. We hebben elkaar elke dag gepusht."

Enorm voor titels voor topschaatssters

En met succes, want beide vrouwen grossieerden werkelijk in titels. "Het is heel bijzonder wat we samen bereikt hebben. Hoe we streden voor de medailles op de 500, 1000 én 1500 meter en in 2015 wereldrecord na wereldrecord reden", zo somt Bowe de successen op.

Voor Bowe bracht de carrière ook twee olympische medailles, maar die prijzen ontbreken in de kast van haar Amerikaanse collega die in 2015 trouwde met Jorrit Bergsma. "Het blijft altijd een teleurstelling dat we het niveau van de World Cups en WK's niet hebben kunnen doortrekken naar de Spelen. Heather is wat mij betreft de beste schaatser die nooit een individuele olympische medaille heeft gewonnen." En misschien wel een nog grote compliment: 'Heather is een heel bijzonder persoon."

Succesvolle Spelen voor Bergsma

De Amerikaanse Bergsma zag in Milaan dat Bowe op drie onderdelen als vierde eindigde. Ze viel op de 1000 meter, 1500 meter en de ploegenachtervolging net naast het podium. Voor Jorrit Bergsma waren het wel gedroomde Spelen. Hij stuntte al met brons op de 10.000 meter, maar zorgde op de slotdag al helemaal voor een sensatie. De 40-jarige Nederlander pakte het goud op de Mass Start, tot vreugde van het volledige stadion. Ook zijn vrouw en kinderen waren dolgelukkig.