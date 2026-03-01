Voor Brittany Bowe waren de Olympische Winterspelen haar laatste wedstrijd als schaatsster. De Amerikaanse kondigde na het toernooi haar afscheid aan. Bowe boekte gedurende haar carrière flink wat zeges, maar dat had ze naar eigen zeggen nooit zonder één bijzonder persoon gekund.

Bowe besloot na de Winterspelen om de schaatsen aan de wilgen te hangen. De Amerikaanse kwam in Milaan op de 1000 meter, 1500 meter en de ploegenachtervolging uit en behoorde op al die afstanden tot de kanshebbers voor een medaille. Het lukte Bowe echter net niet om iets tastbaars mee te nemen, want ze werd op elk onderdeel vierde.

De topschaatsster werd in Italië zoals altijd bijgestaan door coach Ryan Shimabukuro en na haar laatste wedstrijd richtte ze zich op Instagram tot hem. "Van buiten zien mensen wereldrecords, olympische medailles en grote momenten, maar wat ze niet zien? De duizenden uren naast deze gast."

'Zou nooit gebeurd zijn zonder jou'

"Bedankt voor je meedogenloze geloof, je eerlijkheid, je kalmte in chaos en je toewijding om me te helpen grootsheid te bereiken", vervolgt Bowe haar ode aan Shimabukuro. "Je geloofde in me toen ik koppig was. Toen ik uitgeput was. Toen ik vroeg of ik het nog had. Je hebt me de waarheid verteld. Je hebt me beschermd. Je stelt me nooit teleur. Wereldtitels, wereldrecord, olympische medailles. Dat zou nooit gebeurd zijn zonder jou."

"En nu dit hoofdstuk ten einde loopt, voel ik niet zozeer trots, maar vooral dankbaarheid. Woorden schieten tekort om mijn waardering uit te drukken voor alles wat je voor me hebt gedaan en voor de constante steun die je me gedurende mijn hele carrière hebt geboden. Je toewijding is ongeëvenaard en de samenwerking zal ik de rest van mijn leven koesteren. Wat een rit was het. Bedankt en ik hou van je!"

Rijke erelijst

Bowe verzamelde met behulp van haar coach een flinke erelijst in haar carrière. Ze werd in 2015 en 2016 wereldkampioene sprint en pakte ook nog vier wereldtitels op de WK afstanden. Drie daarvan waren op de 1000 meter en de vierde pakte ze op de 1500 meter.

Op beide afstanden reed Bowe overigens ook een wereldrecord. Op de 1000 meter deed ze dat zelfs drie keer en haar laatste toptijd staat nog altijd. In 2019 reed ze 1.11,61 in Salt Lake City en daarmee was ze één tiende sneller dan Miho Takagi. Het Nederlands record staat met 1.11,84 op naam van Jutta Leerdam. Ze reed die een jaar na Bowe op dezelfde ijsbaan.

Verloving tijdens Spelen

Overigens hield Bowe dus geen medaille, maar wel nog een ander sieraard over aan de Spelen. Ze verloofde zich tijdens het toernooi met ijshockeyster Hilary Knight, die met de Amerikaanse ploeg het goud pakte bij de vrouwen.