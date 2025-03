Schaatssensatie Angel Daleman (17) denkt aan extra speciale tattoo: 'Dan gaan we die samen zetten'

Angel Daleman viert over een paar dagen haar achttiende verjaardag. De schaatssensatie brak dit seizoen door bij de wereldtop, waar ze voorheen de junioren ondersteboven schaatste. Wat opvalt aan Daleman zijn haar tattoo's, ze heeft er immers negen. Een tiende is onderweg.

Vrijdagavond was Daleman te gast bij Carrie op Vrijdag. Daar ging het al snel over haar tattoo's. De eerste zette Daleman op haar veertiende. "Dat was wel heel vroeg", erkende ze lachend. "Ik heb een roosje omdat mijn oma Roos heet. Zij dacht wel van moest dit nu? Uiteindelijk vond ze het hartstikke mooi."

Schaatsende tantes

Verder staat er family op haar arm. "Ik kom uit een echte schaatsfamilie. Familie is alles voor mij. Dat staat op nummer 1", aldus Daleman, die het nichtje is van oud-shorttracksters Melanie en Maureen de Lange. Daleman: "Het is super mooi dat ze zo met mij meeleven. Ze zijn super fanatiek, dus dat is ook wel leuk."

Dalemans tantes zijn er ook wel eens bij in de shorttrack- of schaatshal. Als er wat fout gaat, reageert Daleman gevat: "Tijden veranderen." Toch is het niet zo dat het constant over sport gaat. "Ik vind het lekker om ook met ze over normale dingen te praten."

Tiende tatoeage

De volgende tattoo van Daleman wil ze zetten met haar tantes. "Als ik naar de Spelen ga, hun hebben nooit olympische ringen laten zetten, dan gaan we samen die ringen zetten", onthulde Daleman. De zusjes De Lange kwamen in 1998 in actie op de Winterspelen van Nagano (Japan), maar besloten geen aandenken op hun lichaam te zetten.

Als Daleman het tot de Spelen van Milaan schopt, dan gaan ze mee. Maar de schaatssensatie moet zich wel nog eerst plaatsen via het beruchte olympisch kwalificatietoernooi. In haar dromen ziet ze haarzelf met goud op de Olympische Spelen. In dat geval komt er dus een tattoo. Die mag dan gezet worden in de studio van Carrie op Vrijdag. "Dat zou mooi zijn, dat zou heel leuk zijn", lachte Daleman.

Succesvol debuutjaar

Daleman brak dit jaar door en deed mee aan World Cups. Ook reed ze naar zilver op de NK afstanden. Maar het mooiste kwam vorige week met een wereldtitel op de teamsprint bij de WK in Hamar.