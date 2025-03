Schaatssensatie Angel Daleman (17) schrijft geschiedenis bij WK-debuut: 'Echt heel cool'

Angel Daleman won donderdagavond bij haar debuut op de WK afstanden direct haar eerste wereldtitel. Samen met Jutta Leerdam en Suzanne Schulting won ze goud op de teamsprint en daarmee schreef ze ook nog eens Nederlandse schaatshistorie.

Daleman is bezig aan haar eerste seizoen bij de senioren en maakt al het hele jaar ongelooflijk veel indruk. Samen met Schulting en Leerdam zette ze donderdag de kers op de taart door met overmacht de teamsprint te winnen. Ze kreeg na afloop een gouden medaille om haar nek gehangen en dat was een bijzonder moment in de Nederlandse schaatsgeschiedenis, want Daleman is nu de jongste Nederlandse wereldkampioen ooit.

Jutta Leerdam haalt met debutanten Suzanne Schulting en Angel Daleman gigantisch uit tijdens WK afstanden De Nederlandse vrouwen hebben op de WK afstanden met overmacht de teamsprint gewonnen. Jutta Leerdam, Suzanne Schulting en Angel Daleman vlogen over het ijs in Hamar en bezorgde de Nederlandse ploeg de tweede gouden medaille van de dag.

Met haar 17 jaar en 353 dagen is Daleman niet de jongste wereldkampioen ooit, want dat record staat al heel lang op naam van de Noorse Laila Schou Nilsen. Zij pakte in 1937 het goud bij het WK allround en was toen 34 dagen jonger dan Daleman nu is.

'Echt heel cool'

Daleman was na afloop natuurlijk dolblij en ook het feit dat ze het samen met Schulting en Leerdam had geflikt, deed wat met haar. "Het is heel vet dat ik op zo'n jonge leeftijd met zulke grote namen mijn eerste wereldtitel mag pakken, echt heel cool", reageerde ze na afloop voor de camera van de NOS.

WK afstanden nog niet voorbij voor Daleman

Voor Daleman zit het weekend er nog niet op, want ze moet vrijdag weer aan de bak. Ze eindigde op de NK afstanden namelijk als tweede op de 500 meter en verdiende daarmee een startbewijs voor die afstand op de wereldkampioenschappen. Landgenote Femke Kok pakte de afgelopen twee jaar het goud op die afstand en is ook deze keer de topfavoriete.

Daleman deed eerder dit seizoen bij de World Cups ook regelmatig mee aan de 1000 meter en de 1500 meter, maar wist zich op die afstanden niet te plaatsen voor de WK.