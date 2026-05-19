Als topschaatser moet je natuurlijk erg fit zijn en vooral op de ijsbaan goed kunnen presteren. Daarbuiten is ook een goede basisconditie essentieel, waardoor schaatstoppers ook veel hardlopen. Maar dat je niet overal in kan uitblinken, bewees wereldkampioen Jenning de Boo op trainingskamp met Team Reggeborgh. Hij liep daar een behoorlijke deuk op in zijn ego.

De schaatsers van Team Reggeborgh zijn op trainingskamp op het zonnige Mallorca. Daar wordt vooral veel aan de conditie gewerkt, door te wielrennen en hard te lopen, en verder veel gedaan aan de techniek op skeelers. Alleen blijkt dat Jenning de Boo toch niet van alle markten thuis is. Misschien kan hij het beter bij schaatsen houden.

Conditietraining

Dinsdag stond er voor de schaatsers van de groenzwarte formatie van coach Gerard van Velde een sessie op de atletiekbaan op de planning. Daar renden de atleten steeds een rondje van 400 meter om hun conditie weer wat op te krikken. De Boo werd er echter finaal uitgelopen door een zeer opmerkelijke gast.

Op de sociale kanalen van Team Reggeborgh wordt een video gedeeld waarin De Boo samen een rondje rent met de 23-jarige Mats Siemons. "Niet alleen onze schaatsers kunnen hard rennen", valt er te lezen in het bijschrift. Want niet De Boo of Siemons komt als eerste over de streep, die eer gaat nota bene uit naar de cameraman.

'Slecht voor mijn ego'

Het leidt tot verbazing bij De Boo. "De cameraman gaat nooit dood", meent hij, als verwijzing naar het feit dat cameramensen in films en series alles overleven. "De cameraman houdt ons gewoon bij", aldus de twee verbaasde topschaatsers. Wel heeft De Boo, als echte winnaar, een deukje opgelopen in zijn zelfvertrouwen. "Slecht voor mijn ego dit."

Siemons beseft zich dat het zelfs nog erger is aangezien de cameraman 'de buitenbocht' heeft. Teamgenoot Tim Prins, die de vernedering ontliep, ziet nog een nieuwe carrière weggelegd voor de pijlsnelle cameraman. "Ik zie potentie op de vierhonderd meter", laat hij optekenen. Gelukkig lijkt het met het teamgevoel en de motivatie van de topschaatsers wel goed te zitten. Nu moeten ze misschien alleen nog even wat harder hun best doen met het hardlopen.

