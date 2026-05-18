De schaatsers van Team Reggeborgh zijn inmiddels heerlijk neergestreken op het zonnige Mallorca. Daar wordt door de ploeg een trainingskamp belegd. Bovendien blijkt dat veteraan Kjeld Nuis nog altijd de leiding heeft over zijn teamgenoten.

Ondanks dat het nieuwe schaatsseizoen pas begin november van start zal gaan, zijn alle Nederlandse topschaatsers inmiddels volle bak bezig met de voorbereiding. Schaatsteam Reggeborgh, onder leiding van succescoach Gerard van Velde, is neergestreken op het Spaanse eiland Mallorca. En daar bewijst de ervaren Kjeld Nuis dat leeftijd zeker niet alles is.

De grote leider

Aangezien het kwik op het zonnige Mallorca tot ver boven de twintig graden stijgt, is trainen op een ijsbaan onmogelijk. Daardoor zoekt de groenzwarte formatie vooral hun arbeid op de wielrenfiets, en uiteraard op skeelers. Dat komt nog het dichtst bij schaatsen. Als alle schaatstoppers een oefening doen, blijkt dat Nuis zijn teammaatjes nog altijd op sleeptouw neemt.

De schaatsploeg deelt een trainingsvideo op Instagram, van een oefening waarin alle atleten in een keurig treintje skeeleren. "Volg de leider", valt er te lezen bij het onderschrift van de post. En driemaal raden wie die leider dan precies is. Het is uiteraard Nuis, die ondanks zijn 'hoge' leeftijd van 36 jaar nog altijd vooraan wilt rijden. Bovendien zit het met de techniek van de geboren Leidenaar ook wel goed.

'Elk jaar wordt hij beter'

Teamgenoot en goede vriend Jenning de Boo kan het dan ook niet laten om Nuis nog wat extra complimenten te geven. "Hij wordt gewoon elk jaar beter lijkt het wel", aldus De Boo. Nuis is uiteraard gevleid door de opmerking en reageert veelzeggend met een glas rode wijn. Net als een goede wijn wordt ook hij immers nog altijd beter.

Een fan merkt bovendien op dat Nuis er wel heel gebruind uitziet. "Je kunt wel zien wie er het meeste op vakantie is geweest." Daar heeft hij een goed punt, daar de meervoudig olympisch kampioen er diverse keren tussenuit is geweest. Samen met grote liefde Joy Beune gingen ze zowel op wintersport, als op zonvakantie naar Spanje met Nuis' zoontje Jax. Beune reageert dan ook met een verliefd gezicht. Ondanks dat Nuis begin november, als het nieuwe seizoen begint, alweer 37 wordt, is één ding nu wel duidelijk. Hij gaat er nog vol voor om tenminste één jaar lang mee te strijden om de ereplaatsen. Met zijn vorm zit het dus wel goed.

