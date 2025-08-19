Topschaatser Kjeld Nuis zet alles op alles om komend schaatsseizoen weer het beste uit zichzelf te halen. Hij hoopt nog een keer te kunnen knallen op de Olympische Winterspelen, maar weet ook dat er een nieuwe fase van zijn carrière is aangebroken. "Dan is het tijd om afscheid te nemen."

Nuis heeft duidelijke ambities voor de Winterspelen in Milaan in februari. "Ik wil mijn titel verdedigen daar", vertelt hij aan Day 1. Vier jaar geleden won hij olympisch goud op de 1500 meter. Toch neemt hij nu ook genoegen met minder. "Ik wil op de 1500 meter weer de beste zijn en daar een plak pakken. Ik ga niet zeggen 'ik ga voor goud', want dan maak je het jezelf heel moeilijk."

"Ik wil zorgen dat ik dit jaar alles op alles zet en daar de beste versie van mezelf laat zien. Ik hoop dat dat een medaille waard is." De 35-jarige zou dan ook echt tevreden zijn met brons of zilver. Dat had hij zelf niet verwacht. "Een jaar geleden had ik dat niet gezegd. Maar afgelopen jaar heb ik mezelf op de 1000 meter verbeterd, ik heb hier (in Thialf, red.) sneller gereden dan ooit. Op de 1500 meter nog niet. Als ik dat wel doe, dan zit de kans erin dat het kan."

Andere fase

"Maar als ik puur op het goud focus, valt de rest allemaal tegen", vervolgt Nuis. "En ik ben geen 25 meer. Ik ben gewoon in een andere fase van mijn carrière en een andere fase van mijn leven." Nu focust hij niet meer alleen op het behalen van één specifieke prestatie. "Je kan beter gewoon de beste race van je leven neerleggen, en wat dat waard is, dat weet je toch niet."

Maar wat nou als hij de Spelen niet eens haalt? "Dat kan. Tussen kerst en oud en nieuw moeten we hier ook het beste van onszelf laten zien", antwoordt Nuis op die vraag. "Dan moet je soms zelfs een afstand winnen of tweede worden. Als dat niet zo is, dan gaan we niet eens. Ik heb daar nachten niet van geslapen, acht en vier jaar geleden, maar ik hoop dat ik dat dit jaar niet ga doen."

Wellicht is het zijn laatste kans, maar over het einde van zijn carrière denkt hij nog niet na. "Ik hoop dat ik nog even door kan. Ik verbeter mezelf nog steeds. Ik denk pas als die rek eruit is en ik mijn tijden niet meer rijd, dan is het tijd om afscheid te nemen."