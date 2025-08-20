Joy Beune en Kjeld Nuis jagen allebei hun eigen doelen na op het ijs. Dat leidt weleens tot frustratie bij het schaatskoppel. De 35-jarige Nuis heeft al veel ervaring, maar ook een pittige persoonlijkheid. "Dan is het kwaad al geschied."

In voorbereiding op het komende olympisch schaatsseizoen zet het koppel alles op alles om het beste uit zichzelf te halen. In een interview met Day 1 vertelt Nuis hoe hij en zijn vriendin daarmee omgaan. "Zij focust zich wel op haar eigen ding, maar ik ben nogal een bemoeial", geeft hij toe.

"Ik hang nog wel eens de trainer uit, waar ze niet op zit te wachten", vervolgt de schaatstopper. "We supporten elkaar sowieso wel heel erg. Maar ik moet me af en toe gewoon even inhouden en me moet realiseren dat ze zelf een trainer heeft, een psycholoog heeft en iemand die dat allemaal doet. Alleen qua ervaring op de baan en daarnaast kan ik wel wat bijdragen. Dat vindt ze ook wel leuk. Maar soms gaat het te ver."

Extreem

Bij Nuis zelf spat vooral de passie en pit eraf rondom de baan. "Als het goed gaat ben ik extreem blij. Maar als het even niet goed gaat, ben ik extreem verdrietig of extreem boos. En dat moet er dan ook meteen uit. Dat is wie ik ben."

Dat liet hij afgelopen seizoen ook duidelijk merken toen hij na een diskwalificatie tegen een plastic stoel aan schopte en een verwonding in zijn voet opliep. Die moest gehecht worden, en dat vlak voor de WK afstanden. "Dat was echt zwaar kansloos en daar heb ik ook wel spijt van", blikt Nuis terug. "Maar ja, dat is helaas ook wie ik ben."

Op zo'n moment kan Beune hem ook niet helpen. "Nee, dan is het kwaad al geschied", aldus de 35-jarige. "Joy dacht alleen maar: wat een debiel. Die is veel te nuchter joh."

Olympische Winterspelen.

Beune wil komend jaar voor het eerst schitteren op de Olympische Spelen. Ze won al de nodige wereldtitels, maar stond nog nooit op de Winterspelen. Vier jaar geleden liep de 26-jarige deelname aan het evenement mis. Tussen kerst en oud en nieuw vindt het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Milaan plaats.

Dan hoopt ook Nuis zich weer te plaatsen. Hij heeft al drie gouden plakken op zak. In 2018 won hij olympisch goud op de 1000 en 1500 meter. Vier jaar geleden was hij in Peking opnieuw de snelste op de 1500 meter. Hij hoopt die titel ook in Milaan te prolongeren.