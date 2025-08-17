Kjeld Nuis confronteert verliezende topsporter: 'Jammer joh'

Topschaatser Kjeld Nuis houdt er niet alleen van om over het ijs te glijden, maar ook van een potje wielrennen. Zo stapte hij op zondag samen met zijn maat Elmar Reinders, die wielrenner is, op de fiets voor de Profronde van Etten-Leur.

Nuis en Reinders vielen beiden niet in de prijzen. Toen ze eenmaal bij de prijsuitreiking aan het kijken waren, plaagde de topschaatser zijn vriend dat hij niet had gewonnen. In zijn Instagram-story is te zien hoe Nuis een tik op het gezicht geeft. "Jammer joh", leest het bijschrift.

Mathieu van der Poel

Iemand die wel in de prijzen viel in Etten-Leur was Mathieu van der Poel. Hij won namelijk de tijdrit. Achter hem eindigden Thymen Arensman en Primoz Roglic op respectievelijk de tweede en derde plaats. Deze prestatie komt een maand nadat Van der Poel vroegtijdig de Tour de France moest verlaten vanwege een longontsteking. De wegwedstrijd werd gewonnen door de Ierse Ben Healy.

i Kjeld Nuis treitert zijn maat. © @kjeldnuis op Instagram.

Trouwen?

Nuis vormt samen met Joy Beune een van de bekendste sportkoppels van Nederland. De twee schaatsers hebben sinds 2019 een relatie, maar Beune kijkt al uit naar de volgende stap: ze zou graag met Nuis trouwen.

Dit biechtte ze op in een uitgebreid interview met De Telegraaf. "Liever vandaag dan morgen", zo zei de 26-jarige schaatsster erover. Nuis, die negen jaar ouder is dan zijn liefje, heeft samen met zijn ex-vriendin een zoontje, maar stapte zelf nog nooit in het huwelijksbootje. Beune wacht intussen met smart op de ring om haar vinger.

De meervoudig Nederlands kampioene dacht meerdere keren dat Nuis haar ten huwelijk zou vragen, maar dat gebeurde steeds niet. Hoe lang ze nog moet wachten, weet ze niet, zo vertelt ze in het interview. " Al een paar keer heb ik de hoop gehad dat het echt ging gebeuren."

"Ooit zei hij: 'De volgende keer dat we naar Parijs gaan, vraag ik je ten huwelijk'. Toen we onlangs weer die kant opgingen, waarschuwden ze me bij de ploeg: 'Focus er nou niet op, anders wordt het zo’n deceptie'. Dus ik ging zonder verwachtingen en er kwam inderdaad geen aanzoek. Maar eerst wilde hij überhaupt niet trouwen. Nu denkt hij daar anders over. Ha, dat is al winst."

Olympische Winterspelen

Misschien wacht Nuis tot na de Olympische Winterspelen van 2026. Dan moeten zowel hij als Beune in topvorm zijn, mits ze zich weten te kwalificeren. De Spelen vinden plaats van 6 tot en met 22 februari in Italië, voornamelijk in Milaan. Nuis heeft al drie gouden olympische medailles in zijn prijzenkast, terwijl Beune nog moet debuteren.