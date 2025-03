Schaatswereld gaat opnieuw icoon kwijtraken: oude rivale Ireen Wüst telt af naar einde van haar loopbaan

Martina Sablikova was jarenlang een van de belangrijkste rivalen van de Nederlandse schaatssters. De Tsjechische vocht met Ireen Wüst een aantal prachtige gevechten uit, maar waar de Nederlandse al enkele jaren is gestopt, rijdt Sablikova nog altijd in de rondte. Daar gaat echter verandering in komen, want de topschaatsster heeft haar afscheid aangekondigd.

De 37-jarige Sablikova doet de komende dagen gewoon weer mee aan de WK afstanden, maar het einde van haar carrière nadert. De Tsjechische heeft namelijk bekendgemaakt dat ze haar schaatsen aan de wilgen gaat hangen, maar dat doet ze wel pas volgend jaar. "De laatste 360 dagen tot het einde", schreef ze afgelopen weekend bij een foto op haar Instagram.

Sablikova gaat dus proberen om volgend jaar nog mee te doen aan de Olympische Winterspelen in Milaan. Dat zouden haar zesde Spelen worden. In haar voorgaande vijf deelnames boekte ze flink wat successen. Ze won drie gouden medailles, pakte twee keer zilver en heeft ook drie bronzen plakken in haar bezit.

Prachtige erelijst

De Tsjechische is een echte specialiste op de lange afstanden en won in die discipline liefst dertien keer het wereldbekerklassement. Op de WK afstanden was ze ook jarenlang onnavolgbaar op de 3000 meter en 5000 meter. Het resulteerde in een duizelingwekkend aantal van zestien wereldtites: zes keer was ze beste op drie kilometer en liefst tien won ze goud op de langste afstand.

Ook kon ze goed uit de voeten op de 1500 meter en daardoor was ze ook op de allroundkampioenschappen vaak een gevaarlijke klant. Op die toernooien vocht ze jarenlang prachtige duels uit met Wüst, die het verschil juist op de kortere afstanden moest maken. De Tsjechische moest regelmatig haar meerdere erkennen in de Nederlandse, maar won zowel het EK als WK allround vijfmaal. Wüst stopte na de Spelen van 2022 met schaatsen.

Volgend afscheid in schaatswereld

Sablikova is niet de eerste schaatslegende die haar afscheid aankondigt deze week. De 53-jarige Claudia Pechstein besloot namelijk ook al om te stoppen. De Duitse nam dat besluit nadat ze eindelijk gelijk had gekregen in een slepende rechtszaak over vermeend dopinggebruik.

WK afstanden

De bekendmaking van Sablikova betekent dat ze komend weekend voor de laatste keer aan de start staat van de WK afstanden, die volgend jaar door de Spelen niet worden gehouden. De Tsjechische rijdt in het Noorse Hamar drie afstanden. Sablikova doet uiteraard mee op de twee langste afstanden, maar staat ook verrassend op de startlijst van de 1000 meter.